Miguel Poveda: "Lorca es un hombre al que hay que acudir siempre"

Miguel Poveda está viviendo un 2026 particularmente ajetreado. Desde el lanzamiento de un documental en el que sigue los pasos de Federico García Lorca hasta el descubrimiento de unos versos inéditos del poeta granadino, pasando por la publicación de un libro.

Su pasión por Lorca ha marcado los últimos años de su carrera, pero eso no significa que haya dejado en pausa su trabajo en la música. Si el pasado año lanzaba El árbol de la alegría, ahora vuelve a subirse a los escenarios en una gira muy especial. El artista celebra el 15 aniversario de Coplas del querer, el disco con mejor recorrido comercial de su carrera.

El día 20 de junio vuelve a Valencia, donde ya estuvo en febrero recordando el paso de Lorca por la ciudad, donde escribió parte de sus Sonetos del amor oscuro.

Miguel Poveda. Foto: Pedro Walter

Pregunta. ¿Qué escucha de forma diferente al volver a Coplas del querer 15 años después?

Respuesta. Por lo pronto, se acrecienta la convicción del valor artístico que tienen estas canciones, por eso, y más en esta época, la necesidad de volver a poner en valor este legado de canciones que no envejecen y que forman parte de nuestra historia musical.

P. ¿Siente que aquel álbum marcó un antes y un después en su manera de entender la copla?

R. Sí, porque el maestro Joan Albert Amargós les ha dado una lectura a estas Coplas con un talento tan grande que ha sabido conservar la esencia de la canción andaluza para luego llevar todas esas canciones a un nivel de excelencia que, en mi opinión, es un paso de gigante para el crecimiento de este género que debe seguir vivo.

P. Al interpretar una copla de otra época, ¿Cómo equilibra respeto por la tradición y hacer suya la canción?

R. Las historias de amor y desamor son atemporales, como ocurre en el bolero, el tango o la ranchera, por eso es fácil no sentirte fuera de época.

P. ¿Qué conversación pendiente tiene la música española contemporánea con su propia memoria?

R. La de los prejuicios. La música y el arte cuando son auténticos no tienen que tener ninguna connotación que no sea la de la emoción y la emoción siempre será contemporánea.

P. En estos tiempos de hibridación musical, ¿Puede el flamenco reinventarse o está perdiendo su esencia?

R. La esencia en el flamenco está en todo el legado que dejaron los maestros y maestras y por suerte, yo escucho a muchos artistas jóvenes que aman la tradición y la defienden a ultranza. Hay que valorarles esta cuestión al margen de que, en esta época, donde todo está más globalizado, el artista flamenco también tenga inquietudes por otras expresiones artísticas y las incorpore en sus espectáculos.

P. Desde hace años está dedicando su trabajo a Federico García Lorca de muchas maneras, ¿De dónde le viene esa pasión?

R. De la emoción y la genialidad de su teatro, su poesía, pero también de sus valores para con el arte y el ser humano, para mí Lorca es un hombre al que hay que acudir siempre. Sus entrevistas y sus conferencias son una lección de vida y unas columnas que pueden sostener el mundo.

Miguel Poveda. Foto: Pedro Walter

P. Tantos años después, Lorca sigue fascinando al mundo ¿A qué cree que se debe?

R. A que le preocupaba lo mismo que nos preocupa ahora, la situación social y política actual, a que su poesía te zarandea de manera distinta y su teatro guarda una empatía con el desfavorecido que la gente sensible y que quiere convivir en paz conecta con esa sensibilidad artística y humana.

P. Él entendía el cante como una expresión propia del pueblo, ¿Qué cree que sigue aportando esta mirada sobre el flamenco?

R. La conciencia de lo auténtico. En tiempos de inteligencia artificial, lo auténtico cobra un gran valor porque peligra su continuidad.

P. ¿Cómo fue encontrar ese poema inédito de Lorca? ¿Qué sintió cuando se dio cuenta de lo que tenía entre las manos?

R. No tuve conciencia hasta que varios expertos empezaron a analizar el texto y su caligrafía, pero por encima de todo, leer aquello de “yo no estoy aquí, es la señal de carne que yo dejé al irme para saber mi sitio al regresar”… solo eso ya es emocionante, además de tener el manuscrito original del poema La raíz amarga firmado por el propio Federico en el año 1933.

P. Acaba de publicar Las cosas del otro lado, ¿Cómo ha sido enfrentarse a la escritura del libro?¿Y la colaboración con Pepa Merlo?

R. Yo solo he hecho un pequeño prólogo porque la Casa Cultural Federico en Granada (CCFG) que dirijo, inaugura una pequeña editorial donde queremos recoger algunos estudios sobre Lorca además de otros autores y autoras. Tenemos cartas inéditas de María Zambrano, Jorge Guillén, Luis Cernuda y algunos estudios de Marie Laffranque que queremos compartir con el mundo. Pepa Merlo es una de las grandes conocedoras de la obra de Federico y además de su premiada tesis sobre el Diván del Tamarit tiene la experiencia de haber pasado más de 20 años en la Huerta de San Vicente. Su trabajo sobre mujeres del 27 es encomiable.

P. El título puede referirse a ese poema encontrado, pero también invita a descubrir a Lorca en profundidad desde muchos puntos de vista.

R. Federico decía: “porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, / pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado." Y es cierto que Federico es el poeta del misterio…

P. Por si fuera poco, también siguió los pasos de Lorca con el documental Enlorquecido, ¿en qué se diferencia llevar a Lorca a la pantalla, de la música o las letras?

R. Es un plano más para visualizar los lugares y que la gente los ubique ya que este país aún tiene que seguir en la tarea de recuperar y divulgar los lugares que marcaron la vida y obra de nuestros ilustres para orgullo de nuestro país.