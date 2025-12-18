Los mejores discos internacionales 2025: Geese se corona con su banda sonora Z para el apocalipsis

Geese

“Tú estuviste el día en que murió la música, yo estaré el día que vuelva a morir”, advierte Cameron Winter, el joven de 23 años que canta con el alma de Bob Dylan y la personalidad de Julian Casablancas. El tercer disco de la banda neoyorquina es un reflejo de la caótica América de Trump (“Trinidad”), un grito de auxilio de la generación Z que acaba sonando a risa nerviosa (“Taxes”) y una fiesta en el fin del mundo (“Cobra”). Lo definió mejor Patti Smith: “Sonó Geese en la radio y, de pronto, me sentí optimista”.

2. Debí tirar más fotos

Bad Bunny

El artista más escuchado del mundo ha publicado este año su mejor disco, un homenaje político y musical a Puerto Rico en el que reivindica los géneros autóctonos de la isla, como el reguetón antiguo, la plena y la música jíbara.

3. More

Pulp

Tras 24 años de silencio, la banda de Jarvis Cocker –con la voz oscurecida y mejorada por el tiempo– regresa para deleitarnos con su proverbial ironía y su lucidez para retratar lo cotidiano. El disco contiene una de las mejores canciones del año, Spike Island.

4. Mayhem

Lady Gaga

Los little monsters celebran que su abeja reina haya vuelto a sus orígenes con varios temazos de pop electrónico perfectos para la pista de baile. Un álbum caleidoscópico que incluye también su soberbia balada junto a Bruno Mars, Die With A Smile.

5. Loved

Parcels

Los cinco músicos superdotados y polivalentes que componen la banda australiana nos han regalado este año otra muestra de su elegante y cristalino disco-funk, en un álbum donde la euforia bailable se combina con canciones lentas e intimistas.

6. Never Enough

Turnstile

Cómo no nos va a gustar la banda Turnstile si nos recuerda a tantas cosas que nos encantan: Linkin Park, Deftones, The Offspring, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers... incluso The Police. Desde sus comienzos han ido ampliando progresivamente su paleta sonora, redefiniendo el hardcore punk del siglo XXI, algo que queda más patente que nunca en su cuarto y fantástico álbum.

7. Papota

Ca7riel & Paco Amoroso

Raperos, impostores e hilarantes, la dupla argentina es una bocanada de aire fresco a la escena de la música urbana. Se han coronado con este disco: una brillante y desprejuiciada parodia a su propio éxito tras su icónica sesión en el Tiny Desk. "La que puede, puede", cantan, sabiendo que ellos pueden con todo.

8. Double infinity

Big Thief

El éxito de los últimos discos en solitario de Adrianne Lenker, líder y vocalista de Big Thief, podría haber augurado un fin cercano de la banda y no la antesala de un poderoso nuevo disco. Sin embargo, este álbum amplía ese universo folk tan acogedor de sus anteriores trabajos, Capacity (2017) y Masterpiece (2016), y los confirma como verdaderos artesanos de la canción.

9. Moisturizer

Wetleg

Este verano consiguieron quitarle protagonismo a la Oasismanía, robando el primer puesto en las listas de Reino Unido al Time Flies de Oasis. La banda británica se ha consagrado con este ambicioso segundo álbum: guitarras, pop noventero, canciones pegadizas y el magnetismo de su cantante, Rhian Teasdale.

10. Sinister Gift

Panda Bear

El nuevo disco en solitario de Noah Lennox, cofundador de Animal Collective, es un artefacto pop luminoso y relajado que nos transporta a los años sesenta, con armonías vocales a lo Beach Boys y algunos toques de reggae y psicodelia. Se nota que fue grabado entre amigos y cerca del mar.