Muere la cantante Bonnie Tyler, leyenda de la música pop y rock, a los 75 años

La cantante Bonnie Tyler, durante un concierto en el Hipódromo de la Zarzuela, a 30 de julio de 2021, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

La cantante Gaynor Hopkins, más conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y rock de los años 80, ha muerto a los 75 años, según informa la cadena británica BBC. La artista, famosa por éxitos mundiales como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, ha fallecido en un hospital de Portugal donde se encontraba ingresada tras ser intervenida de urgencia.

El pasado mes de mayo, la cantante, originaria de Skewen, en el sur de Gales, fue inducida a un coma tras someterse a una cirugía intestinal debido a un fuerte dolor intestinal. Hace unas semanas su representante declaró que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".

Su carrera, que se extendió durante más de cinco décadas, la convirtió en una de las voces más reconocibles del pop y el rock británicos, con un timbre grave y rasgado que definió su identidad artística.

Creció en una familia numerosa y trabajadora, en un entorno en el que la música formó parte de su vida desde niña. Antes de alcanzar la fama, participó en concursos locales y comenzó a cantar en grupos del sur de Gales.

De Gaynor a Bonnie

Su salto profesional llegó a mediados de los años setenta, cuando adoptó el nombre artístico de Bonnie Tyler y empezó a publicar sus primeros sencillos. En 1976 obtuvo su primer gran éxito con Lost in France, que la dio a conocer en el Reino Unido y en varios mercados europeos.

Dos años después consolidó su proyección internacional con It’s a Heartache, una canción que llegó a lo más alto de las listas en distintos países y que se convirtió en uno de los temas más reconocibles de su repertorio.

En la década de 1980 alcanzó su etapa de mayor popularidad. En 1983 publicó Faster Than the Speed of Night, el álbum que incluía Total Eclipse of the Heart, compuesta y producida por Jim Steinman. El sencillo fue número uno en Estados Unidos y Reino Unido, y terminó por definir su imagen artística.

Ese mismo periodo dejó también Holding Out for a Hero, incluida en la banda sonora de Footloose, película que reforzó su presencia en la cultura popular.

A lo largo de los años ochenta y noventa siguió editando discos y mantuvo actividad en directo, especialmente en Europa. Su discografía combinó baladas, pop-rock y colaboraciones con distintos compositores y productores, con una continuidad que le permitió seguir en activo cuando muchas figuras de su generación ya habían quedado fuera del circuito comercial.

Entre sus trabajos posteriores destacan álbumes como Secret Dreams and Forbidden Fire, Hide Your Heart y Bitterblue.

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con Believe in Me, una canción con la que volvió a situarse en el foco internacional. Aunque no obtuvo un gran resultado en la clasificación, su participación confirmó su permanencia como figura popular y muy reconocible dentro de la música británica.

También recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera por su trayectoria y por su papel como una de las voces emblemáticas del pop de finales del siglo XX.

La estrella nominada a los Grammy tenía previsto realizar una gira por Europa a finales de este año para conmemorar el 50.º aniversario del lanzamiento de su éxito revelación de 1976, Lost In France, que entró en las listas de éxitos de toda Europa.