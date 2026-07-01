Muere Victor Willis, cofundador y 'policía' de Village People que se opuso a la apropiación gay de su obra

Victor Willis, voz principal y uno de los compositores clave de Village People, ha muerto a los 74 años, según anunció la cuenta oficial del grupo. El comunicado indicó que falleció el martes 30 de junio de 2026 (un día antes de cumplir 75 años) tras una breve pero agresiva enfermedad.

Willis fue la voz más reconocible del grupo de música disco y coescribió varios de sus grandes éxitos, entre ellos “Y.M.C.A.”, “Go West” y “In the Navy”. Su papel fue decisivo en la construcción del sonido y la imagen de una banda que se convirtió en un icono internacional de los años setenta.

Nacido en Dallas en 1951 e hijo de un predicador baptista, Willis fue el cantante original de Village People y encarnó personajes como el policía y el oficial de la Marina dentro del concepto visual del grupo.

Tras abandonar la banda en 1980, mantuvo durante años una disputa legal por los derechos de autor de las canciones que había escrito, antes de reincorporarse al grupo en 2017.

Más allá de la música disco, Willis quedó ligado a una de las canciones más perdurables de la cultura popular, “Y.M.C.A.”, que siguió teniendo presencia pública décadas después de su publicación. Su muerte cierra la trayectoria de una de las voces más identificables de la era disco y de una banda que convirtió el estereotipo y la teatralidad en fenómeno global.

Aunque el grupo nació como un producto del pop comercial, acabó teniendo una influencia mucho más amplia. Village People se convirtió en un símbolo muy visible para parte de la cultura queer, tanto por el juego con los estereotipos masculinos como por la apropiación festiva y orgullosa de su imaginería por parte del público gay desde muy pronto.

Willis sostuvo en varias ocasiones que “Y.M.C.A.” no fue concebida como un himno gay ni como una canción con intención homosexual, sino como un tema pensado para el entretenimiento masivo. Esa lectura chocó con la apropiación que el público LGBTQ+ hizo muy pronto de Village People, precisamente por la estética masculina estereotipada del grupo, su teatralidad y el juego ambiguo con identidades muy codificadas.

Pero, mientras una parte del público veía en el grupo un emblema de visibilidad y celebración queer, Willis insistía en que ese sentido no había sido el original, lo que generó polémica en entrevistas y reavivó debates sobre quién “posee” el significado de un himno pop.

De hecho, según informó The Guardian en 2024, Willis llegó a afirmar que su mujer, Karen (abogada de profesión), empezaría a partir de enero de 2025 a "demandar a cada medio de comunicación que falsamente se refiera a "Y.M.C.A." como "un himno gay".

Curiosamente, Trump convirtió “Y.M.C.A.” en una banda sonora casi permanente de sus mítines, al punto de usarla como cierre ritual de campaña y de bailarla ante sus seguidores con la actuación del propio grupo, lo que terminó por resignificar un tema nacido en el ecosistema disco y muy asociado a la cultura gay desde los setenta.

Ese uso fue polémico porque muchos lo vieron como una apropiación política de un himno festivo y queer, mientras que la propia banda y Victor Willis pasaron de intentar frenarlo a tolerarlo, e incluso a beneficiarse del impulso público y económico que le dio la campaña.