Olivia Rodrigo anuncia 'Daisy Chain Fields', un festival compuesto exclusivamente por artistas femeninas

Chappell Roan, Stevie Nicks y Katseye formarán parte de la primera edición de Daisy Chain Fields, un festival creado por la cantante Olivia Rodrigo con un cartel compuesto íntegramente por artistas femeninas.

"Llevo años soñando con este festival y estoy eufórica de que por fin se haga realidad", escribió Rodrigo en su cuenta de Instagram donde anunció el proyecto que se llevará a cabo en el Great Park de Irvine, California, el 29 de agosto.

El evento también contará con actuaciones de Doechii, Mitski, The Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio; mientras que Karen O, Nicks y Sarah McLachlan estarán presentes como artistas invitadas.

"El cartel es una pasada y está lleno de mis ídolos y amigas. Daisy Chain Fields presenta un cartel exclusivamente femenino y el 100 % de las ganancias netas se destinarán a organizaciones benéficas dedicadas a promover y defender los derechos de las mujeres y las niñas", apuntó la cantante de Drivers License.

"Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser motores de un cambio significativo, y espero que este festival lo sea. ¡Tengo muchísimas ganas de gritar, bailar y cantar con vosotros el 29 de agosto!", añadió.

La iniciativa de Rodrigo se suma a un grupo reducido de festivales con programación íntegramente femenina, un formato poco habitual en la industria, y retoma el modelo impulsado por el Lilith Fair, creado a finales de los años noventa por la cantautora canadiense Sarah McLachlan, que reunió en distintas ediciones a decenas de artistas femeninas de distintos géneros y marcó un precedente en este tipo de eventos.

Recientemente Rodrigo lanzó su tercer álbum de estudio titulado 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', un proyecto que debutó en el número uno de la lista Billboard 200 que clasifica semanalmente los 200 álbumes y EP más populares en los Estados Unidos.

Esta es la tercera vez consecutiva que la joven cantautora de 23 años logra posicionar su álbum en lo más alto de dicho conteo.