Los mejores discos nacionales de 2025: Rosalía lidera el año entre gigantes, gorilas y sanguijuelas

Rosalía

Ninguna mujer pretendió nunca ser Dios, pero la artista catalana juega a serlo en su cuarto disco, transformando el castigo divino de la Torre de Babel en un don.

La cantante rompe con el sonido urbano de Motomami y regresa al lirismo de Los Ángeles y El mal querer, desplegando su impresionante arsenal vocal y cantando hasta en 13 idiomas distintos.

Un álbum vanguardista y exigente, que da la espalda a una industria cada vez más sedienta de hits, y la eleva como un icono mundial.

2. Spanish Leather

Guitarricadelafuente

Álvaro Lafuente rompe con la pureza naíf de su alter ego en su segundo disco: fresco, hedonista y atravesado por el deseo. Sin renunciar al folclore que le encumbró, pero sin el prejuicio de dejarse llevar por otros lares.

3. Revolá

Sanguijuelas del Guadiana

Estos jóvenes han debutado con un excelente disco de rock mestizo hecho en su pueblo de la Siberia extremeña que no busca lanzar un mensaje de retorno a la España vacía, sino reivindicar el arraigo como resistencia.

4. Gigante

Leiva

El disco más introspectivo y maduro de Leiva nos muestra el lado vulnerable de una rockstar. Él mismo grabó casi todos los instrumentos de este disco impecablemente producido que se masterizó en Nashville, la meca de muchas de sus influencias.

5. Daisy

Rusowsky

El suyo es el triunfo de la escena bedroom pop pospandemia. El joven músico despliega su universo inclasificable, que oscila entre el futuro y la nostalgia, y bebe tanto de lo digital como del clasicismo del conservatorio. Posmodernidad pura.

6. Lágrimas de plomo fundido

El Canijo de Jerez + Los Estanques

La inesperada alianza entre el cantante de los Delinqüentes y el grupo cántabro da como resultado una de las sorpresas más gratas del año, un disco en el que fusionan influencias que van desde los Beatles hasta Los Chichos, pasando por el rock progresivo andaluz de los setenta. Suena de maravilla y huele a "fumata grupal".

7. El cuerpo después de todo

Valeria Castro

Valeria Castro, que debutó con su primer EP chiquita (2021), ha tomado el relevo generacional de la canción popular contemporánea.

El timple canario, el bombo legüero y el pandero cuadrado forman parte de la riqueza sonora de este emocionante segundo disco, donde la joven canaria pone voz a la guerra fría estética que afecta sobre todo a las mujeres.

8. Lento Ternura

Zahara

Después de dinamitar la industria con Puta (2021), la cantante ubetense regresa a un lugar más sereno pero igual de político, donde la calma se reivindica como herramienta de resistencia frente a la violencia, y los sonidos electrónicos se convierten en el vehículo experimental de esta nueva etapa.

9. Himno vertical

Rocío Márquez

El duelo por la muerte de un ser querido fue el germen del último disco de una de las artistas más singulares y audaces del flamenco contemporáneo. Aliada con el guitarrista Pedro Rojas, se internó de nuevo por terrenos ignotos en este réquiem que "honra no solo el final, sino también el comienzo, el fluir y la transformación".



10. 1973



Quique González

Melodías rotundas, versos prodigiosos, referencias cotidianas, sonido americano. En lo nuevo de Quique González volvemos a encontrar los ingredientes que han definido su trayectoria. Él mismo en su mejor versión.