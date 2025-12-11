Noches del Botánico celebrará sus 10 años con las leyendas ZZ Top, Jean-Michel Jarre, Rick Astley y Danny Elfman

El festival Noches del Botánico ha avanzado los 16 primeros nombres de su edición de 2026, con la que celebrará su décimo aniversario. El ciclo de conciertos que se celebra en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid reafirma su apuesta por el eclecticismo y la mezcla generacional, combinando clásicos del rock, nuevas voces del pop independiente y figuras de culto de la electrónica y las bandas sonoras.

Entre las leyendas vivas de la música popular que pasarán entre junio y julio del próximo año por las Noches del Botánico destacan la histórica banda de rock sureño ZZ Top, el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre y el cantante pop británico Rick Astley, que triunfó a finales de los 80 con su canción Never Gonna Give You Up.

Entre los platos fuertes del festival también figura Danny Elfman, el emblemático compositor de bandas sonoras para cine que ha sido fundamental en la filmografía de Tim Burton.

En el avance del cartel también destacan los escoceses Biffy Clyro, el blues rock de Alabama Shakes (que también estará en Bilbao BBK Live) y la elegancia jazzística de Diana Krall, que aportará uno de los directos más sofisticados del ciclo.

El festival vuelve a subrayar el peso del talento femenino y de la escena española en este primer anuncio. Encabezan ese bloque Rigoberta Bandini, Lia Kali y Ginebras, tres proyectos que han renovado el pop y el indie estatal con discursos generacionales y una fuerte conexión con el público joven.

A ellas se suman Love of Lesbian, banda imprescindible del indie nacional, consolidada desde hace años como uno de los grandes nombres en directo.

En el ámbito de las músicas de raíz y la canción de autor contemporánea, el cartel incluye la sensibilidad de la mexicana Silvana Estrada y la brasileña Mari Froes, en una línea de conciertos más íntimos y de proximidad.

Dentro de este avance también destaca la presencia de Zaz, figura clave de la chanson moderna francesa, cuya actuación aportará un registro cálido y luminoso al mes de junio.

El componente más abiertamente festivalero queda asegurado con Belle & Sebastian (también en BBK Live) y Two Door Cinema Club, bandas que combinan guitarras y melodías accesibles pensadas para ser coreadas al aire libre.

Las entradas para estos primeros conciertos del décimo aniversario salen a la venta el martes 16 de diciembre a las 12:00 horas del mediodía, a través de la web oficial del ciclo y de los puntos de venta de El Corte Inglés, con la venta física habilitada 24 horas después.

La organización sigue trabajando en el resto del cartel y en nuevas mejoras del recinto, que se irán detallando en los próximos meses.

Tras reunir a más de 185.000 asistentes en su última edición, Noches del Botánico encara este décimo aniversario avalado por varios reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran el galardón a Mejor Evento del Año de la Academia de la Música de España, recibido por segundo año consecutivo, y el premio a Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards, además de distinciones locales como los Premios Madrid y los Madrid Open City Awards.

Durante sus nueve ediciones, el festival ha reunido en su escenario a grandes nombres de la música internacional y nacional, entre ellos: Bob Dylan, Patti Smith, Norah Jones, Robert Plant, Jamie Cullum, Bryan Ferry, Elvis Costello, Tom Jones, Seal, Phoenix, Keane, Simple Minds, Madness, Wilco, Wynton Marsalis, George Benson, Chick Corea, Herbie Hancock, Caetano Veloso, Rufus Wainwright, Franco Battiato, Roger Hodgson, Pink Martini, Love of Lesbian, Los Planetas, Rozalén, Andrés Calamaro, Fito Páez, Pablo Alborán, Amaia, Iván Ferreiro, Ben Harper, Carlos Santana, Van Morrison, Chaka Khan, Roxette, Empire of the Sun y Brandi Carlile, entre muchos otros.