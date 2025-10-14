Muere a los 51 años el cantante D'Angelo, gran innovador y 'sex symbol' del R&B y el neosoul

D'Angelo, el conocido cantante de R&B y neosoul que alcanzó la fama a finales de los 90 y principios de los 2000 con su visión innovadora y sensual de estos géneros, ha fallecido de cáncer este martes a los 51 años. La noticia de su muerte la ha anunciado su familia en un comunicado, según informa The New York Times.

Nacido Michael Eugene Archer en Richmond, Virginia, D'Angelo era cantante, compositor, multiinstrumentista y productor. Su gran aportación a la música fue unir las melodías seductoras de grandes figuras del soul y el R&B clásico, como Marvin Gaye y Al Green, con los ritmos propios del hip hop.

Criado en la iglesia pentecostal, comenzó al piano desde niño, lo que marcó su fraseo vocal y su arquitectura rítmica, y firmó temprano con EMI como compositor antes de emerger como solista de pleno derecho en los 90.

Su primera gran carta de presentación como autor fue U Will Know para el colectivo Black Men United, que lo situó en el radar de la industria R&B y allanó el camino a su debut.

Su debut Brown Sugar (1995) estableció su estética cálida y orgánica, seguido por Voodoo (2000), que debutó en el número 1 del Billboard 200 y le dio dos premios Grammy gracias, entre otros, al sencillo Untitled (How Does It Feel).

El videoclip subido de tono de aquella canción, con un plano secuencia de su torso desnudo, convirtió a D'Angelo en un sex symbol y generó polémica por su explícita carga erótica.

Las críticas y la exposición mediática, además de sus problemas con el alcohol y las drogas, le llevaron a una profunda depresión y una etapa de retiro que se extendió más de una década, antes de reaparecer con Black Messiah en 2014. En aquel disco experimentó con un sonido más áspero y un mensaje más político, recuperando su prestigio y posiciones altas en las listas de ventas.

D'Angelo ha sido situado junto a referentes como Marvin Gaye por su sensibilidad soul, y su influencia permea tanto en cantantes como en productores de la escuela neo soul y hip hop soul.