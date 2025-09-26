El grupo indie Love of Lesbian, contra el fondo israelí KKR: no participará en sus festivales

El grupo indie español Love of Lesbian ha anunciado en sus redes sociales que no participará en la próxima edición de los festivales en los que el fondo israelí KKR tenga algún interés económico.

"Desde Love of Lesbian queremos compartir con vosotros que hemos tomado la decisión de desvincularnos de los festivales en los que la empresa KKR tenga participación accionarial, y eso incluye también al Interestelar de Sevilla, que hace unos días anunció nuestra participación para la edición de 2026", rezaba la primera imagen que han compartido en su cuenta de IG, en la que a continuación hacían públicos sus motivos.

"Esta decisión es el resultado de una serie de debates internos que han requerido tiempo. No somos un grupo que tome decisiones impulsivas; intentamos siempre construir una respuesta común, honesta y compartida. Y no mentimos: no siempre es fácil ya que somos plurales, imperfectos y con tantas dudas y miedos como cualquier otro", alegaba la banda.

El grupo ha tardado más que otros conjuntos en tomar este tipo de decisión. De hecho, el pasado año sí que asistieron al FIB —en el que el KKR tiene participación—, donde se limitaron a realizar un discurso propalestino. Otros músicos sí que renunciaron a asistir, como es el caso de Camellos, Judeline, Residente, Califato 3/4 o Samantha Hudson.

Los integrantes son conscientes de su demora, por eso, en el mismo anuncio en su cuenta de Instagram, explican: "Hemos necesitado tiempo y muchas conversaciones para tomar esta decisión ya que conlleva consecuencias que, a veces, no se ven a simple vista. En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre este genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que nos proporciona el escenario, intentando ser un caballo de Troya desde dentro".

Aun así, no parecen dispuestos a romper lazos por completo con las organizaciones implicadas en estos festivales. Así cierran el mensaje que han difundido: "Dicho sea de paso, queremos aclarar que siempre nos hemos sentido muy bien tratados por estos festivales. En realidad, esa fantástica relación forjada a través de los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tiene que ver con toda esta situación".

Así, la banda revisa su postura y se alinea con otros músicos que ya habían tomado esta decisión como La M.O.D.A., Ska-P, La Raíz, Fermin Muguruza, Boikot o Reincidentes.

Por su parte, el equipo de comunicación del sevillano Interestelar ha indicado en un mensaje en sus redes sociales que lamenta la decisión "unilateral" del grupo "pese a haber confirmado su asistencia" y con "pleno conocimiento desde hace tiempo de la polémica generada".