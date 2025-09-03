El órgano más antiguo de la cristiandad vuelve a sonar tras 800 años de silencio

Por primera vez en la historia moderna se podrá escuchar el sonido original de un órgano medieval, enterrado en la Iglesia de la Natividad de Belén hace más de ocho siglos. El instrumento, considerado el órgano más antiguo y mejor conservado de la cristiandad, se desvelará el martes 9 de septiembre en el Convento de San Salvador de Jerusalén.

El proyecto científico liderado por el investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, David Catalunya, ha permitido comprobar que parte de sus tubos originales todavía suenan, devolviendo a la vida un patrimonio musical perdido. La iniciativa cuenta con la colaboración del Terra Sancta Museum y la Custodia de Tierra Santa (franciscanos de Tierra Santa) y ha recibido una Beca Leonardo a la Investigación Científica y la Creación Cultural 2025.

El instrumento fue construido en Francia en el siglo XI y trasladado posteriormente a Tierra Santa, donde resonó durante el siglo XII. Un siglo después fue enterrado por los cruzados para protegerlo de las invasiones en el siglo XIII.

En 1906, una excavación arqueológica bajo el jardín de la Basílica de la Natividad en Belén descubrió 222 tubos de bronce, un carillón de trece campanas y otros objetos litúrgicos escondidos por los cruzados antes de abandonar Tierra Santa. Los restos de este órgano del siglo XI fueron hallados por los arqueólogos del Studium Biblicum Franciscanum, que se ocuparon de protegerlos y exponerlos en el museo arqueológico franciscano del Convento de la Flagelación.

Durante su etapa como investigador en la Universidad de Oxford, David Catalunya encontró una referencia al órgano de la Basílica de la Natividad en Belén. Ese fue el punto de partida de una aventura que hoy se ha convertido en un proyecto internacional con sede científica en Madrid y campo de trabajo en Jerusalén y Belén.

El proyecto liderado por Catalunya está impulsado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU). A pesar de su extraordinaria relevancia para la historia de la música, el Órgano de Belén ha permanecido prácticamente desapercibido para la comunidad científica durante más de un siglo.

Su estudio en profundidad combina arqueología experimental, historia, ciencia, teoría musical y reconstrucción acústica.

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto busca devolver a este objeto único su valor espiritual, histórico y artístico. Los resultados enriquecerán la escenografía y la experiencia de los visitantes del Terra Sancta Museum Art & History.

Entre las veinte salas permanentes, el "claustro musical" exhibirá el Órgano de Belén, su carillón y piezas de arte medieval. "Este órgano fue enterrado con la esperanza de que un día volviera a sonar", explica Catalunya.