Así fue el concierto más importante de los Beatles hace 60 años

El 15 de agosto de 1965, hace exactamente 60 años, el mundo fue testigo de algo que no sabía cómo nombrar. No era simplemente un concierto, ni tampoco un acto social al uso. Era una erupción colectiva, una manifestación de histeria y comunión juvenil que, seis décadas después, sigue resonando como uno de los momentos más icónicos de la cultura popular del siglo XX.

Esa tarde, los Beatles subieron al escenario del Shea Stadium, hogar de los Mets, para inaugurar una nueva era: el rock de estadios. Hasta entonces, las giras de música pop se movían por teatros y auditorios, lugares pensados para la acústica y el control del público. Antes de esta fatídica velada, el grupo de Liverpool solo había tocado ante públicos de hasta 17.000 personas.

Lo que ocurrió en Shea fue otra cosa: más de 55.000 personas, mayoritariamente adolescentes, llenaron las gradas y el césped, batiendo el récord de asistencia a un espectáculo musical.

La recaudación fue igualmente histórica: 304.000 dólares, de los que el cuarteto de Liverpool se llevó alrededor de 160.000. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Lo que importaba esa noche era la intensidad: un rugido constante de gritos agudos que, según Ringo Starr, hacía que "tocar o no tocar diera casi igual".

A las 20:00, los Beatles atravesaron el diamante de béisbol y tomaron un escenario colocado sobre la segunda base. Tocaban sus habituales instrumentos y un equipo de amplificación Vox de 100 vatios que resultó ridículo frente a un estadio entero lleno de voces que gritaban, lloraban, se desmayaban o intentaban lanzarse hacia ellos.

"El público no nos oía. Ni entre nosotros nos escuchábamos", recuerda Paul McCartney. John Lennon, con ese humor burlón que le caracterizaba, llegó a tocar el teclado con los codos durante I’m Down, impulsado por el caos absoluto del que era protagonista, lo cual provocó carcajadas en George y Ringo.

El griterío era tan alto que, según un estudio de James Dyble de Global Sound Group, todas esas voces juntas llegaron a los 131.35 decibelios. Eso es más alto que un avión Jumbo despegando, que llega a los 120 decibelios. El umbral del dolor auricular para nosotros oscila entre los 120 y los 140 dB. Todo lo que esté en ese rango nos hace daño a los oídos.

Un fotograma de 'The Touring Years' en el que se ve a The Beatles durante el concierto.

El repertorio de aquella noche incluía once canciones: Twist and Shout, She’s a Woman, I Feel Fine, Dizzy Miss Lizzy, Ticket to Ride, Everybody’s Trying to Be My Baby, Can’t Buy Me Love, Baby’s in Black, Act Naturally, A Hard Day’s Night y Help!.

La actuación duró apenas 30 minutos. La brevedad respondía tanto a la agenda apretada de la gira como al hecho de que mantener la atención del público —y la integridad física de los músicos— era una tarea casi imposible.

Entre el caos y la logística

La magnitud del evento obligó a desplegar cerca de 2.000 agentes de seguridad. Había que contener no solo a las masas que intentaban acercarse al escenario, sino también a quienes se encaramaban a las vallas o se lanzaban desde las gradas. Algunos fans arrancaron trozos de césped como recuerdo, pequeñas reliquias verdes que todavía hoy guardan como si fueran tesoros.

Charlene Moxim, que tenía 15 años aquel fatídico día, resume la experiencia con una frase sencilla: "Empezaban una canción y todos gritaban… no se escuchaba casi nada". Y, sin embargo, la imposibilidad de oír la música no empaña el recuerdo. Lauren Maehrlein, de la misma edad, recuerda: "No, yo no gritaba. Yo intentaba callar a la gente. Porque quería escuchar. Me molestaba mucho que gritaran junto a mi oído".

Liz Schmidt, una joven que asistió con su amiga, logró ver a los Beatles en un pasillo tras bastidores. Ellos le devolvieron el saludo desde arriba, un instante fugaz que ella cuenta aún con brillo en los ojos. Una joven Meryl Streep también se encontraba en el público con un brillo en los ojos que fue mágicamente captado en una entrevista.

Entre los gritos agudos y el murmullo constante del público, había otro elemento imposible de obviar: el olor. Con miles de adolescentes incapaces de abandonar su asiento por miedo a perder un solo instante, y otras tantas vencidas por la pura emoción, el aire se impregnó de una mezcla de sudor, césped y orina. El aroma a orina era una fragancia típica en los conciertos del grupo.

Para muchos, el olor quedó tan ligado al recuerdo como las notas de Twist and Shout: una prueba física de que Shea no fue un concierto cómodo, sino un momento de abandono total a la euforia juvenil.

Los Beatles y sus fans encarnaban una nueva identidad social: la del adolescente como fuerza cultural autónoma. Hijos de una posguerra que había impuesto silencio y reconstrucción, aquellos jóvenes reclamaban ruido, color y movimiento propio.

La Beatlemania no era solo música; era una declaración de independencia generacional, el derecho a definir sus propios ídolos, modas y sueños. Por primera vez, la juventud dejaba de ser un tránsito hacia la vida adulta para convertirse en un territorio en sí mismo, con sus códigos y su libertad recién conquistada.

Un momento para la historia

Catorce cámaras captaron cada segundo de aquella noche. El resultado fue el documental The Beatles at Shea Stadium, estrenado en 1966, un año después. La película, sin embargo, ofrecía una versión parcialmente reconstruida: algunas canciones fueron eliminadas (She’s a Woman, Everybody’s Trying to Be My Baby) y gran parte del audio original fue sustituido o retocado en postproducción en los estudios de Abbey Road.

Para Lennon, aquel concierto fue la cima: "I saw the top of the mountain", dijo años después. No solo se refería a la magnitud física del estadio, sino a la certeza de que nada volvería a ser igual. El fenómeno Beatlemania había alcanzado su máxima expresión, y en cierto modo, también había tocado su límite. Menos de un años después, los Beatles dejarían de tocar en vivo para siempre (quitando el concierto de la azotea).

Shea Stadium inauguró una nueva escala para la música popular. Después de esa noche, el concepto de un concierto de rock en un estadio dejó de ser impensable. Grupos y solistas como The Rolling Stones, Led Zeppelin o Bruce Springsteen siguieron el camino, convirtiendo el "stadium rock" en una experiencia global.

Los Beatles durante el concierto. Fotograma del documental 'The Touring Years'

Pero Shea no solo marcó un hito logístico. Simbolizó una conexión emocional entre artistas y público que trascendía la música. En medio del caos, los Beatles ofrecieron un espectáculo imperfecto en sonido, pero perfecto en energía. Y esa energía, esa masa humana vibrando al unísono, es lo que ha mantenido viva la memoria de aquel 15 de agosto durante 60 años.

El cuarteto de Liverpool se volvió tan sinónimo del lugar que, cuando fue demolido en 2009, Paul McCartney regresó para ofrecer el último concierto celebrado allí.

Celebración 60 años después

Este 2025, los New York Mets han decidido rendir homenaje al concierto más famoso que jamás acogió su antigua casa. El 15 de agosto, en el Citi Field, habrá un tributo musical, réplicas en miniatura del Shea Stadium para los primeros asistentes y un lanzamiento simbólico de la primera pelota a cargo de antiguos miembros del personal del estadio.

Un espectáculo de fuegos artificiales con temática Beatles cerrará la jornada, como eco lejano de aquella noche de verano en la que cuatro jóvenes británicos conquistaron Nueva York sin necesidad de que se les oyera.

Sesenta años después, esa cima que Lennon divisó sigue siendo un horizonte al que muchos músicos aspiran, pero que muy pocos han vuelto a alcanzar. El recién difunto Ozzy Osbourne lo define magistralmente: "Fue como irse a dormir en un mundo blanco y negro y despertar en un mundo de colores".