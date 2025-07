Jennifer Lopez muestra a la JLo liberada en su arranque de gira en Pontevedra

Jennifer Lopez ha vuelto este martes a los escenarios con una gira internacional que ha arrancado en Pontevedra, un viaje para sus fans a través de su carrera y diferentes estilos con mucha ropa brillante y coreografías en el que ha dejado ver a la JLo renacida y liberada de sus nuevas canciones.

El Parque de Tafisa de la ciudad gallega ha sido el escenario del esperado regreso de la artista estadounidense con Up All Night, la primera gira que hace desde 2019, después de cancelar el tour previsto el año pasado por motivos personales.

Vestida con un body de brillantes, botas altas y una chaqueta de flecos, la artista de origen puertorriqueño ha saltado al escenario acompañada de una docena de bailarines y con mucha coreografía.

Dos de sus temas más conocidos, On the Floor y Save Me Tonight, han sido un chute de adrenalina para el público en una noche calurosa a casi 30 grados y han dado inicio a casi dos horas de concierto.

"¿Cómo estamos, Pontevedra?", ha saludado en inglés, calmando la inquietud de los fans que temían que volviese a confundir la ciudad con la vecina Vigo, como ha hecho en varios post en sus redes sociales en los últimos días.

En un arranque electrizante y ante el público que coreaba "JLo", la estadounidense ha dejado claro que deseaba volver a los escenarios: "Estoy tan agradecida de volver aquí fuera, hace mucho tiempo que no estábamos juntos así, pero estoy muy contenta de empezar en España".

Tras mostrar su lado más 'diva', Lopez se ha pasado al cuero para viajar atrás en el tiempo y rememorar temas más hiphoperos. "Sigo siendo la misma chica del bloque", ha asegurado la latina del Bronx, en un mash up de su célebre canción Jenny from the Block con We Will Rock You de Queen.

Jennifer Lopez, en Pontevedra. Foto: EFE/ Lavandeira Jr .

Pronto ha vuelto a los trajes de brillantes y a su faceta de bailarina, con un momento cargado de sensualidad y erotismo junto a su cuerpo de baile masculino para cantar I'm into You.

"Vamos a ponernos más sexis. Esta noche yo tengo el control", ha dicho Lopez, antes de arrancarse por primera vez en español para decir que "se pone mucho calor afuera" en verano, ante los gritos emocionados de los fans.

A mitad de concierto, tras mucha espera, ha cantado en español, el idioma de sus padres, a pesar de que su lengua materna es el inglés, y lo ha hecho con Gracias a la vida de Mercedes Sosa, vestida con un mono de brillantes pero con volantes en el bajo del pantalón.

Después le ha añadido un mantón para aprovechar el toque flamenco del inicio de su tema Ain't It Funny, con palmas, taconeo y un músico a la guitarra y otro al cajón.

Y ha sumado otras dos canciones en español, Qué hiciste y Si una vez de Selena, cantante a la que Lopez interpretó en la película del mismo nombre.

"Me gusta cantar en español. Tengo que hacerlo más, pega más con mi energía", ha asegurado la estadounidense.

Ha sido ya en la recta final del concierto cuando ha mostrado a sus seguidores algunas de las nuevas canciones que todavía no ha publicado.

"El pasado verano fue duro para mí y para mis hijos", ha confesado antes de presentar, acompañada al piano, Wreckage, una balada sobre superar una ruptura y salir más fuerte que muchos han asociado con su divorcio de Ben Affleck.

Jennifer López, en Pontevedra. Foto: EFE/ Lavandeira Jr

Tras otros temas más bailables, como Waiting for Tonight y Dance Again, Lopez ha culminado el renacer de su nueva era en la última canción, otro de sus temas nuevos.

Dejando atrás parte de los artificios que la acompañaron durante el resto del concierto, con unos vaqueros cortos y una camiseta de flecos de los Rolling, la artista se ha liberado en Free y ha acabado con lágrimas en los ojos.

Un final que ha dejado un poco fríos a algunos fans, que han aguardado durante minutos a que la artista volviese a salir a la espera de canciones que han echado en falta como Let's Get Loud o El Anillo, sin suerte.

Después de Pontevedra, Lopez tiene previsto actuar en Cádiz (10 de julio), Fuengirola (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Tenerife (18 de julio).

Durante el verano llevará su gira por ciudades de Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Uzbekistán y Armenia.