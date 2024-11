Juan Luis Guerra se alza como triunfador de los Latin Grammy en una gala en la que las mujeres hicieron historia

La vigésima quinta edición de los Latin Grammy celebró un cuarto de siglo de historia de la música latina, con Carlos Vives como persona del año y unos premios muy distribuidos entre diferentes artistas y diferentes géneros.

El principal ganador fue el dominicano Juan Luis Guerra, quien se fue a casa con cuatro galardones, seguido de Nathy Peluso y Édgar Barrera, con tres premios cada uno.

Las principales categorías de canción del año, grabación del año y álbum del año quedaron en manos de Jorge Drexler con 'Derrumbe', 'Mambo 23' y 'Radio Güira' de Juan Luis Guerra, respectivamente.

"Nunca pensé que podría pasar algo así con una canción tan corta, tan triste y diferente", dijo Drexler, quien ganó dos gramófonos y se los dedicó a su padre, quien murió hace 11 días.

Las mujeres hacen historia

Las mujeres hicieron historia. Los tres galardones que recibió Peluso, la llevaron a un total cinco Latin Grammy durante su carrera, con lo que empató a la legendaria Mercedes Sosa. "Esto es más de lo que nunca soñé. Todos los que me conocen saben lo que Mercedes representa para mí en cuanto al valor de la identidad y de la representación", indicó.

Además Karol G se convirtió en la primera mujer en ganar dos Latin Grammy en la categoría de mejor álbum urbano con 'Mañana será Bonito-Bichota Season'.

También recibió tres galardones el compositor mexicano estadounidense Édgar Barrera, quien era el más nominado de la noche con nueve. Le seguían Bad Bunny y Karol G, con ocho. El puertorriqueño, quien estuvo ausente, recibió un Latin Grammy.

La gala, que por segunda vez en la historia tuvo lugar en Miami, fue una mezcla de sorpresas, nostalgia, emoción y música de primer nivel, con interpretaciones que resaltaron la diversidad y riqueza cultural de la música latina.

Carlos Vives abrió la ceremonia con una presentación enérgica que rápidamente conectó con el público. Interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, como 'Fruta fresca' y 'La bicicleta', cautivando a los presentes desde el primer instante y marcando lo que sería una celebración de la historia reciente de la Academia de la Música Latina.

"Por décadas has encarnado el espíritu de un artista que representa a su gente y has dedicado tu voz a crear un mundo mejor. Tu legado se expande más allá del escenario, haciendo un impacto no solo en tu comunidad sino en el mundo", le dijo Bon Jovi al entregarle a Vives el premio de Persona del Año, según recoge Efe.

La ceremonia fue conducida por la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien compartió el escenario con dos grandes leyendas de la música y el cine latino: Gloria Estefan y Andy García. Los tres aportaron un toque de calidez y familiaridad que hizo sentir a los asistentes como en casa.

Marc Anthony y La India

Entre los momentos destacados de la noche, fue el dedicado a la salsa, producido por Marc Anthony, quien cantó con La India su himno 'Vivir lo nuestro'. También cantaron Tito Nieves, Cristian Alicea, Grupo Niche, Luis Figueroa y Oscar D'León, Juan Luis Guerra y su grupo 4.40 interpretaron 'Mambo 23'. El dominicano y su banda lograron encender al público y recordar el poder de la música caribeña en el escenario.

El rockero puertorriqueño Draco Rosa fue otro de los artistas galardonados de la noche, llevándose el premio a Mejor Álbum de Pop Rock. Este galardón fue presentado por Alejandro Sanz, que elogió la carrera y el talento de Draco. Este último se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento.

La gala también tuvo un espacio para recordar a los grandes de la música que ya no están entre nosotros.

Un emotivo homenaje estuvo dedicado a figuras como Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández. Artistas como David Bisbal, Reik y Carlos Rivera interpretaron 'Hasta que te conocí' y 'El triste', mientras que Alejandro Fernández arrancó lágrimas de los asistentes con su interpretación de 'No me sé rajar', un tributo a su padre, Vicente Fernández.

La noche continuó con más actuaciones emocionantes, entre ellas la de Ángela Aguilar, quien, junto a su hermano Leonardo, Becky G y el productor Edgar Barrera, cantó la canción 'Por el contrario'. La cantante brasileña también dejó una marca con su interpretación de 'Mil veces' y una versión de 'La chica de Ipanema', cerrando con broche de oro una velada memorable para la música latina.

Los Latin Grammy 2024 no sólo celebraron los logros de los artistas, sino también el legado de un cuarto de siglo de premios que han elevado la música latina a un nivel global.