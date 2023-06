Rosalía estrena 'Tuya': así es la letra de su nueva canción dedicada a su amor por Japón y al colectivo LGTBI

Rosalía lo ha vuelto a hacer. La cantante catalana ha estrenado un nuevo tema este viernes y ha colapsado el panorama musical con su talento, su fuerza y su estilo tan singular. Después de los últimos éxitos que ha cosechado, espera ahora reventar las listas de reproducciones con Tuya, su última obra.

La artista de San Cugat del Valles, que viene de ser una de las artistas más escuchadas del mundo gracias al lanzamiento de 'R∞Я' con su pareja Rauw Alejandro, ha presentado su nuevo trabajo con mucha emoción. Especialmente porque la grabación del videoclip de Tuya le ha permitido regresar a Japón, concretamente a la ciudad de Tokio, una urbe que la tiene "enamorada" como ella misma afirma.

La nueva canción de Rosalía ha salido de manera oficial en la madrugada del jueves al viernes. Sin embargo, antes ya había ofrecido a través de sus redes sociales un fragmento de su recién estrenado tema. Un lanzamiento que pretende pugnar con Las Babys de Aitana por convertirse en la canción del verano.

Para la composición de Tuya, Rosalía ha confiado en Chris Jedy y Gaby Music, los mismos productores que dieron vida a uno de los mayores éxitos de su carrera, Despechá. Ahora, analizamos un poco más en profundidad cómo es el nuevo tema de la artista catalana.

¿Cuáles son las claves de Tuya, la nueva canción de Rosalía?

Rosalía regresa al mercado tras el gran reconocimiento obtenido por su trabajo junto a Rauw Alejandro llamado 'R∞Я'. Esta fue una de las colaboraciones más esperadas por todos sus fans, quienes viven con fervor el día a día de su relación con el artista puertorriqueño. Un dúo que llegó justo después del anuncio de que ambos se casarán próximamente. Beso, Vampiros y Promesa fueron las tres canciones de este trabajo.

Sin embargo, ahora ha llegado Tuya, un tema en el que la catalana muestra su devoción por la cultura japonesa, el manga o el anime. Hay que recordar que el videoclip, grabado hace unas semanas, transcurre íntegramente en suelo nipón. En este tema, Rosalía utiliza una base con sonidos que recuerdan al koto, un instrumento típico de Japón con el que se han hecho algunas bases de las canciones antiguas de este país.

De esta forma, Rosalía vuelve a mostrar una de sus pasiones, ya que en su último álbum, Motomami, las referencias a la cultura nipona eran constantes. Ahora, la cantante española vuelve a repetir fórmula para intentar lograr un hito que ha cumplido siempre que se lo ha propuesto: llegar a convertirse en la personalidad de éxito del momento gracias a sus nuevas canciones. En la obra coexisten inspiraciones como el reggaetón, los instrumentos japoneses, el flamenco y el tecno gabber.

¿Cómo es el nuevo videoclip de Rosalía?

Uno de los puntos más esperados sobre el nuevo lanzamiento de Rosalía era el videoclip de la canción. Este se ha rodado de manera completa en Japón y ha estado dirigido por Stillz, quien ya ha trabajado con grandes artistas como Bad Bunny. Sin embargo, sus grandes éxitos están relacionados a sus apariciones con su máquina Polaroid Big Shot junto a estrellas como Miley Cyrus, Kun Agüero, Rauw Alejandro, Úrsula Corberó, Arcángel, Kanye West o Mike Tyson.

No es la primera vez que Rosalía trabaja de la mano de Stillz. En el videoclip, gana una gran importancia su inseparable perro, quien protagoniza buena parte de la producción junto a la propia Rosalía. Está definido como una carta de amor a Japón y su cultura, por quien la artista siente repeto y devoción. Siempre se ha definido como una enamorada de sus tradiciones, su cultura y su arte.

El documento audiovisual es de una gran riqueza técnica, alternando interiores y exteriores y una gran variedad de lugares, destacando de manera especial las escenas grabadas sobre una cama circular y dentro de una gran terma por su impacto visual y su belleza artística. La pieza alterna las luces con las sombras de los diferentes entornos para ofrecer contrastes, aporta también la luminosidad especial de los días lluviosos y nublados y también juega con los espacios, mostrando a la artista en lugares cerrados como el metro o abiertos como la naturaleza.

¿Qué guiño ha hecho Rosalía al colectivo LGTBI?

Hay un aspecto que ha dado lugar a muchas interpretaciones desde que el tema salió publicado. Es la existencia de un posible guiño al colectivo LGTBI. Muchos analistas concuerdan en que la letra de la nueva canción de Rosalía hace referencia a una relación amorosa entre dos personas del mismo sexo.

La fecha del lanzamiento de este sencillo ha sido el principio del mes de junio, Mes del Orgullo LGTBI, por lo que se espera que su éxito y su repercusión sirvan también para dar visibilidad al colectivo en unas fechas tan señaladas e importantes.

Así es la letra completa de Tuya

Lo que quiero, lo tengo sin perdón y sin permiso

Bebé, tú ten cuidao'

No sé si tú estás listo

Es que tengo el talento

De hacer que lo que me imagine se dé, yeah

Ya de día soy un cien

Lo haré demasiao' bien, pa' que no se olvide



Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Tú me quiere' ver desnu'a, Judas

Y a ti debajo 'e mi ombligo, yeah

Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Sin remedio ni cura, Judas

Somos dos loquito', yeah



Yo sé que te gusta

Más que un primer día de verano (de verano)

Ya sé que me viste

No se puede tapar el sol con la mano (eso e')

Se va calentando mi piel, esa va a tu favor

Un trozo del cielo, ese e' mi sabor



Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Sin remedio ni cura, Judas

Somos dos loquito', yeah

El sexo conmigo, es de altura

Del Renacimiento soy una escultura

Tú a mí me encanta', tú ere' una hermosura

Soy tu diablilla en tus noches de diablura

Soy suavecita como cachemir

Toca esta guitarra, ven, asienta el traste

Intervención divina, soy tu porvenir (tú el mío)

Hijo 'e puta con suerte, porque me encontraste

Pégate a mí para que te dé buena suerte

Abrázame y no me sueltes

Pégate a mí, que te doy suerte

Soy tu número siete



Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Tú me quiere' ver desnu'a, uh-ah

Y a ti debajo 'e mi ombligo, yeah

Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Sin remedio ni cura, Judas

Somos dos loquito', yeah

Sólo esta noche soy tuya, tuya

Sólo esta noche ere' mío, mío

Sin remedio ni cura, Judas

Somos dos loquito', yeah

