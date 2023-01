Madonna vuelve a España ocho años después: Barcelona, única parada de su gira de grandes éxitos

Ocho años después, Madonna regresará a España en 2023. La reina del pop, de 64 años, ha anunciado hoy su esperada gira mundial "The Celebration Tour" en la que interpretará todos los éxitos de su impresionante catálogo, y la única parada que hará en nuestro país será en Barcelona, el 1 de noviembre.

La gira visitará 35 ciudades y comenzará en julio en Estados Unidos. Las entradas para su concierto en Barcelona saldrán a la venta este mismo viernes a partir de las 10 de la mañana y podrán adquirirse en la web oficial de la cantante, en livenation.es y en ticketmaster.es.

Madonna actuará en otoño en once ciudades europeas. Sus actuaciones más cercanas a la de Barcelona serán el 6 de noviembre en Lisboa y los días 12 y 13 de ese mismo mes en París.

[¿Tiene Madonna un valioso cuadro "destruido" en la I Guerra Mundial? Un pueblo francés cree que sí]

"The Celebration Tour" muestra la travesía artística de Madonna a lo largo de cuatro décadas, un recorrido en el que rinde homenaje a la ciudad de Nueva York. “Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, ha afirmado la cantante, que es la artista femenina que más discos ha vendido en toda la historia de la música, nada menos que 300 millones, según Guinness World Records.

En el vídeo de anuncio de la gira, Madonna se hace acompañar de personalidades como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre o Amy Schumer, todos sentados a la misma mesa. El vídeo acaba con Madonna alzando una copa de champán y dirigiéndose a la cámara: "Welcome to the party, bitches".

Madonna, ganadora de siete premios Grammy, publicó el año pasado la recopilación Finally Enough Love, que refleja el lado más dance de su repertorio y contiene sus remezclas favoritas de esas canciones, a cargo de algunos de los mejores productores del mundo.

Todas las remezclas han sido remasterizadas por Mike Dean, quien ha producido los dos últimos discos de Madonna: Rebel Heart (2015) y Madame X (2019).

El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico y muestra las diferentes reinvenciones que han hecho de Madonna un icono global, desde "Holiday" hasta "I Don't Search I Find".

La lista de remezcladores incluye a DJ y productores como Bob Sinclar, William Orbit, Honey Dijon, Avicii o Felix Da Housecat. El disco contiene también colaboraciones de estrellas como Maluma, Britney Spears, Justin Timberlake o Nicki Minaj.

Curiosamente, el anuncio de su gira ha coincidido con otra noticia sobre Madonna en el día de hoy. Según un pueblo francés, la diva es la actual propietaria de un valioso cuadro del siglo XVIII que supuestamente desapareció o fue destruido durante la Primera Guerra Mundial y que se exhibía en el museo de bellas artes de la localidad cuando estalló la contienda. Ahora, la alcaldesa de la localidad el pide que se lo preste para reforzar su proyecto de capital cultural europea en 2028.

