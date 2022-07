Mad Cool y BBK Live: arranca la semana grande de los festivales

Después del tapón de dos años generado por la pandemia, se han abierto las compuertas y la música en directo ha inundado por completo el calendario veraniego. Conciertos nuevos, conciertos reprogamados y, por supuesto, festivales, se agolpan entre los meses de julio y agosto.

Esta semana se celebran dos de los festivales más importantes de España: Mad Cool, en Madrid, y BBK Live, en Bilbao. Su coincidencia, sin embargo, no es nueva. Impulsados por dos veteranos promotores (y antiguos socios), Alfonso Santiago y Javier Arnaiz, desde hace varios años se hacen feroz competencia el uno al otro en los primeros compases de julio.

Con todos los abonos agotados (solo quedan entradas sueltas para el sábado y el domingo), Mad Cool arranca este miércoles 6 de julio en su colosal recinto de Valdebebas anexo a Ifema, en medio de una gran expectación tras dos años de espera. El festival ha ido creciendo en importancia en su corta andadura (esta será la quinta edición) y se mide de tú a tú con otras importantes citas españolas como el Primavera Sound, el FIB o el mencionado BBK Live.

En 2019 Mad Cool probó a estirar un día más su programación, añadiéndole una “fiesta de bienvenida” el miércoles con menos actuaciones que el resto de días (entre ellas las de Rosalía y Metronomy). Tres años después, el miércoles se consolida como primer día del festival con todas las de la ley. No en vano, es la jornada en la que actuará Metallica, uno de los principales reclamos del cartel de este año. Además, en esta edición se alarga también por el final con un día extra el domingo 10.

La legendaria banda de thrash metal liderada por James Hetfield, que acaba de celebrar su 40.º aniversario, a punto estuvo de caerse del cartel a causa de un positivo en su equipo (no trascendió si fue uno de los cuatro miembros de la banda) la semana pasada, pero el trance pasó a tiempo para su actuación en el Bilbao Bizkaia Rock Day el pasado domingo.

El resto de cabezas del cartel son nada menos que Muse, Pixies, Placebo, The Killers, Florence + The Machine, Alt-J, Imagine Dragons, Jack White, Kings of Leon, Incubus, Twenty One Pilots, Stormzy, Nathy Peluso y el dúo Natos y Waor.

En el plantel (casi centenar y medio de artistas) hay una destacada presencia de bandas que dominaron el amplio y estilísticamente ambiguo terreno del indie rock en la década pasada, como Editors, Two Door Cinema Club, Foals, The War On Drugs o Royal Blood (además de buena parte de las mencionadas arriba), así como St. Vincent, Chvrches, Glass Animals, Wolf Alice, Tove Lo, Parcels, Haim, la banda de metal alternativo Deftones o el carismático pianista y cantante Jamie Cullum, con su fusión de pop y jazz.

El talento nacional es minoría en Mad Cool, aunque en la primera línea del domingo han logrado situarse el dúo de raperos madrileños Natos y Waor y la argentina, afincada en España desde niña, Nathy Peluso, en el punto álgido de su carrera musical. También actuarán La M.O.D.A., Viva Belgrado, Guitarricadelafuente y Recycled J. El miércoles saltarán al escenario The Loop los raperos Hard GZ, Santa Salut y los veteranos SFDK.

El resto de la semana, The Loop estará consagrado a la música electrónica, con algunos de los artistas más destacados de este ámbito, como el alemán Stephan Bodzin, músico de formación clásica que a los 40 años se pasó al techno y hoy es uno de los productores e intérpretes más interesantes del género. También destacan en la parte electrónica del cartel Four Tet, Peggy Gou, Floating Points, Nina Kraviz, Flume, Anna y Loraine James.

Último año en Valdebebas

Pocas horas antes del inicio del festival, se ha sabido por una información del diario El Mundo que esta será la última edición de Mad Cool en Valdebebas. Desde el año que viene se mudará de nuevo al distrito de Villaverde que lo vio nacer. Pero no regresará a la Caja Mágica donde celebró sus dos primeras ediciones, sino que se realizará en un nuevo recinto propio que ha adquirido tras negociarlo con el Ayuntamiento de Madrid y con capacidad para recibir a los 80.000 asistentes que congrega tras su espectacular crecimiento en solo cuatro ediciones.

Desde 2020, los organizadores airearon la posibilidad de cambiarse de ciudad ante la falta de un recinto que satisficiera las necesidades del festival y ante varios encontronazos con el Ayuntamiento de la capital. Tras varios meses de negociaciones, ambas partes han llegado a una solución viable y ha sido el consistorio el que ha buscado el nuevo emplazamiento que, no obstante, es un terreno privado.

Además, el nuevo recinto se sitúa en una zona entre polígonos industriales, alejado de zonas residenciales, con lo cual desaparecerá uno de los quebraderos de cabeza del festival desde su traslado a Valdebebas, donde se toparon con el rechazo de los vecinos a causa del ruido, la suciedad generada y otras molestias. Este año, no obstante, los residentes ven con mejores ojos la celebración del festival, ya que se ha cambiado la orientación de los escenarios (hacia la ciudad deportiva del Real Madrid) para minimizar el ruido y se ha adelantado la hora de finalización de los conciertos a las tres de la mañana, en lugar de a las cinco.

BBK Live: regreso a Kobetamendi

El BBK Live vuelve también tras dos años de parón pandémico para celebrar su 15.º aniversario con más de un centenar de artistas y 12 escenarios en su ya emblemático recinto de Kobetamendi, en la capital vizcaína. Con dos días menos (del jueves 7 al sábado 9), el festival bilbaíno convoca como cabezas de cartel a LCD Soundsystem, Moderat (que arrasaron hace unos días en Sónar y también actuarán en el Wizink Center de Madrid en noviembre), Stromae, J Balvin y Pet Shop Boys. Placebo y The Killers harán doblete tocando tanto en BBK Live como en Mad Cool.

En Kobetamendi actuarán también Caribou y M.I.A., y en este caso la presencia española es mucho mayor que en la cita madrileña. En Bilbao actuarán Zahara, Nacho Vegas, Mujeres, Ginebras, Axolotes Mexicanos, Dorian, Lori Meyers, Rigoberta Bandini, Carolina Durante, Sen Senra, Cariño y un largo etcétera de talento nacional.

La programación de música electrónica del BBK tampoco tiene que envidiar a Mad Cool, con artistas como Carl Craig, The Blessed Madonna, Helena Hauff, Dj Python, John Talabot o Four Tet, que también repite en Madrid.

