Joaquín Sabina se sube al escenario por sorpresa 800 noches después de su caída

Ha vuelto Joaquín Sabina. 800 noches después de su caída en el WiZink Center de Madrid durante un concierto al lado de su gran amigo Joan Manuel Serrat, el cantautor jienense ha aparecido por sorpresa en el escenario de la sala de conciertos Galileo Galilei, también en la capital. El protagonismo de la velada de este viernes recaía según la programación en Benditos Malditos, también llamada La banda sabinera, pero el estupor en el público fue total cuando apareció sobre las tablas el cantante, uniformado con chupa de cuero negro y su mítico sombrero, y se sumó a la interpretación de Tan joven y tan viejo.

Después, sin titubeos y de forma emocionante, entonó uno de sus himnos, Peces de ciudad, y agradeció al público el apoyo mostrado a su banda a lo largo de los últimos dos años. Porque Sabina no cantaba delante de sus fans desde antes de la pandemia. Fue el 12 de febrero de 2020 y la noche la terminó en el hospital tras precipitarse desde casi dos metros de altura y chocar contra el suelo del foso de separación con el público. Pasó cuatro días en la UCI y tuvo que ser operado por un hematoma intracraneal. Para más infortunio, aquel día era su 71 aniversario.

El cantautor de Úbeda ha compartido un fragmento de su actuación en su perfil de Instagram, con un explícito mensaje confirmando que todavía le queda cuerda en el carrete: "Nada de adiós muchachos...". En una entrevista en el telediario de Antena 3 de este sábado al mediodía Sabina ha confesado que su aparición en la Galileo Galilei fue "una de las experiencias más enriquecedoras" de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @joaquinsabina

En un evento el pasado octubre en el Instituto Cervantes, Sabina ya había puesto fecha a su reparición: "Me siento bien, pero no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla y no pueda levantarse y fumar y tomar una copa". Los cubrebocas desde el pasado miércoles ya no son obligatorios en los espacios cerrados y el músico ha hecho honor a su palabra.

"Ya que no había mascarillas para el público, decidí asomarme por sorpresa y me llevé una respuesta que me anima mucho más al disco y a la gira que pretendo hacer", ha desvelado Sabina en la citada entrevista. El cantautor ha confirmado que tiene "en el cajón y casi a la mitad" el nuevo álbum y que ya está preparando junto a su equipo un tour de conciertos que contará con "mucha Latinoamérica y toda España".

Desde su accidente, a Sabina solo se le había podido ver cantando en la gala de los Premios Goya 2022, exactamente dos años después de aquella desafortunada caída. El cantautor, acompañado de Leiva, emocionó en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia con Tan joven y tan viejo (1996), la misma canción que inspiró el título del doble disco de homenaje con el que le festejaron 38 artistas en 2019.

Este viernes, regresó a los escenarios junto a sus músicos de cabecera, Antonio García de Diego y Jaime Asúa. Con ellos ha escrito algunas de sus canciones más conocidas, como Todos menos tú, A la orilla de la chimenea o Contigo. Queda Joaquín Sabina para rato.

