Joaquín Sabina reaparece en la gala de los Goya, después de dos años, tocando 'Tan joven y tan viejo' con Leiva

Joaquín Sabina ha celebrado su 73 cumpleaños por todo lo alto. El músico ha vuelto a los escenarios casi dos años después del accidente que sufrió el 12 de febrero de 2020 en un concierto con su inseparable Joan Manuel Serrat en Madrid. La 36 edición de los premios Goya ha sido el evento escogido por el legendario artista para regresar a la música en directo por todo lo alto con una interpretación de uno de sus grandes clásicos: 'Tan joven y tan viejo'. Leiva ha acompañado en el escenario a Sabina, uno de sus grandes maestros.

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", dijo Sabina unos minutos más tarde del incidente para tranquilizar a los 12.000 asistentes que estaban esperando noticias para saber qué había pasado. El cantante anunció que el concierto quedaba suspendido y una nueva fecha: el 22 de mayo, pero ese concierto nunca llegó. Lo que en principio parecía un accidente, una anécdota en el día de su 71 cumpleaños, resultó ser más grave. El artista llegó a ser operado de urgencia en la clínica madrileña por el traumatismo craneal que le provocó un golpe en la cabeza.

