Joaquín Sabina, operado de urgencia de un derrame cerebral tras su caída en el concierto de Madrid

El cantante Joaquín Sabina está siendo operado de urgencia en el Hospital Ruber Internacional después de sufrir un derrame cerebral provocado por su caída en el concierto que este miércoles dio con Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El cantautor se cayó la pasada noche desde un metro y medio de altura y regresó al escenario en silla de ruedas para anunciar su suspensión y tranquilizar a sus fans. "Estas cosas solo me pasan en Madrid y lo siento muchísimo", dijo minutos antes de ser trasladado al hospital. Allí, los médicos confirmaron que Sabina presentaba tres fisuras limpias sin desplazamiento en el hombro izquierdo a consecuencia del accidente.

Lo que en principio parecía un accidente, una anécdota en el día de su 71 cumpleaños, ha resultado ser algo más grave. El artista está siendo operado de urgencia por el traumatismo craneal que le provocó un golpe en la cabeza. Según su representante, Sabina había pasado "muy buena noche".

Aparatosa caída de Sabina durante un concierto

El accidente tuvo lugar en torno a las 21 horas, cuando la actuación de ambos cantautores llevaba una media hora. Después de interpretar el tema Mis amigos, Sabina, que caminaba sobre la escena pronunciando unas palabras, se precipitó al foso que separa el escenario del el público.

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", dijo Sabina unos minutos más tarde para tranquilizar a los 12.000 asistentes que estaban esperando noticias para saber qué había pasado. El cantante anunció que el concierto quedaba suspendido y una nueva fecha: el 22 de mayo.