Gala Premios Goya 2022: Todos los detalles sobre la entrega de los premios del cine español

Quedan apenas unas horas para que la Academia de Cine entregue los Premios Goya. Una 36 edición que contará con muchos cambios respecto a otras ceremonias. Novedades que se van sabiendo con cuentagotas pero que poco a poco van dando forma a lo que los espectadores verán desde sus pantallas este sábado 12 de febrero. Una ceremonia en la que se decidirá cuál es la Mejor película del año. ¿Será El buen patrón, o vencerá Maixabel?, ¿conseguirá Blanca Portillo su primer Goya frente a Penélope Cruz? Aquí os contamos todos los detalles y curiosidades que se saben de esta nueva edición de los Goya.

De nuevo, fuera de Madrid (y presencial)

Antonio Banderas en la gala del año pasado.

Desde 2019 los Goya salen de Madrid. Hasta aquel año sólo en una ocasión se habían celebrado fuera de la capital, pero los tiempos cambian, y los ayuntamientos quieren acoger una ceremonia que cada año congrega a las personas más importantes de la industria. Tras pasar por Sevilla y Málaga en dos ocasiones, será Valencia quien acoja la gala en esta ocasión. Se cierra así el año Berlanga. De hecho, Valencia debía haber sido la anfitriona el año pasado, pero el covid provocó un cambio de planes que ha terminado con este cierre a lo grande.

En esta edición se recupera la asistencia. Tras la gala por zoom del año pasado, los Goya vuelven a la presencialidad. Las medidas serán impolutas, pero volverán invitados, nominados y prensa, que el año pasado vivieron una edición marcada por la pandemia y que, en esta ocasión, vuelve a algo parecido a la normalidad.

Un nuevo Goya

Cate Blanchett recibirá el primer Goya Internacional en la historia de nuestro cine.

Hace pocos días saltaba la bomba, la Academia decidía instaurar un nuevo premio en esta edición. Se trata de un nuevo Goya honorífico, pero en esta ocasión a una estrella internacional. La primera persona que lo recibirá ya se conoce. La actriz Cate Blanchett recogerá el premio el sábado 12 en Valencia y abre el pistoletazo de salida para un premio que se abre al resto del mundo como lo hacen los César internacionales. Blanchett será la protagonista de Manual para mujeres de la limpieza, la adaptación de la novela de Lucía Berlín que dirigirá Pedro Almodóvar. ¿Entregarán Pedro y Penélope el premio? Será, sin duda, uno de los momentos más esperados de la noche.

El premio que ya se sabe

José Sacristán: “El cine es una necesidad que sigo sintiendo”

Cate Blanchett no será la única que recoja el Goya de Honor. Antes de que la Academia de Cine soltara su gran novedad, ya se conocía quién sería el ganador del premio honorífico de este año. Se trata de José Sacristán, un premio incuestionable. Uno de los mejores actores de nuestro cine y cuya carrera es un repaso a nuestra historia. Un intérprete inmenso que seguro que nos regala uno de los grandes momentos de la gala del sábado en Valencia.

¿Y los presentadores?

Andreu Buenafuente.

Una de las grandes dudas de este año gira en torno a quién presentará la ceremonia. Hasta ahora la Academia siempre había apostado por el clasicismo, un presentador que actuara como nexo de unión durante toda la gala. Casi siempre había recaído esa labor en un cómico (Buenafuente, Eva Hache, Dani Rovira…). Hasta en el año de la pandemia hubo un presentador al uso, fue Antonio Banderas, que tiró de sobriedad y saber estar en una gala muy emotiva. Este año se rompe la norma. No habrá un presentador. Todavía no se ha desvelado el misterio, pero sí que se sabe que no habrá un sólo presentador sino que serán varias parejas de presentadores los que harán esas labores.

Guionistas y director

Dani de la Torre.

Aunque muchas veces no se les menciona tanto como se debería, es de justicia acordarse del equipo de guionistas que escriben la gala. En esta ocasión serán cuatro, tres de ellos, mujeres. Se trata de Bárbara Alpuente, Ángela Armero, Nuria Roca y Alberto López. Además, habrá un director como Dani de la Torre al frente de la realización. De la Torre, nominado al Goya al mejor director novel por El desconocido y creador de la serie La unidad, será quien se encargue de que todo salga a la perfección la noche del sábado 12 de febrero.

¿Dónde se verá en televisión?

Como siempre será TVE la cadena encargada de emitir la ceremonia y la alfombra roja. La gala comenzará a las 22:00 horas, pero antes habrá una programación especial para no perder detalle de todo lo que ocurra en Valencia en las horas previas.

