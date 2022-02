Jedet se emociona recordando a Isabel Torres y le dedica su actuación en los Goya: "Es por ella y para ella"

Isabel Torres estará en espíritu esta noche en los Goya acompañando a Jedet, la encargada de abrir la gala en un número musical en el que también participarán Bebe y Cristina Castaño. Ayer lamentábamos la trágica muerte de la actriz canaria a los 52 años, pero su compañera de reparto en Veneno promete llevarla con ella durante su actuación en la gala de hoy. "Ella siempre me ayudó mucho desde el inicio de min transición y en mi carrera, así que quiere que lo haga lo mejor posible, que lo haga por ella y así va a ser. Es por y para ella", reconoce la actriz, influencer y cantante catalana a SERIES & MÁS en la alfombra roja de la gran noche del cine español que acoge este año la ciudad de Valencia.

"Está siendo un momento muy agridulce para mí. Ayer los ensayos se me hicieron muy duros. No podía seguir. Todo el rato estaba llorando, pero me gusta pensar que ella está conmigo, que me está ayudando y que me está protegiendo", explica una emocionada Jedet. Los caminos de las dos actrices se cruzaron cuando fueron elegidas por Javier Ambrossi y Javier Calvo para dar voz a las vivencias de Cristina Ortiz Rodríguez, La Veneno, en una serie de Atresplayer Premium que ha viajado por todo el mundo.

Jedet, Isabel Torres y Daniela Santiago hicieron historia en 2020 al convertirse en las primeras intérpretes trans en ser reconocidas por uno de los premios más prestigiosos de la industria audiovisual española.

Jedet dedicará su actuación de esta noche en los premios Goya 2022 a Isabel Torres, su compañera en la serie 'Veneno'

