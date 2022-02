Muere a los 52 años Isabel Torres, la protagonista de 'Veneno', a causa de un cáncer de pulmón

La actriz Isabel Torres, una de las tres grandes protagonistas de Veneno, la serie inspirada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, ha fallecido este viernes 11 de febrero a los 52 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron en marzo de 2020.

La canaria quiso despedirse de sus seguidores en noviembre de 2020, con un desgarrador mensaje, después de haber sufrido una recaída en su enfermedad y que los médicos le hubieran dado apenas dos meses de vida.

"En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, también. La vida es así. Ahora se me murió un primo. La vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis fans que siempre me han estado apoyando. Dar las gracias a mi familia, a mis primas, mis primos, mis sobrinos...", continúa.

"El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo. Pero, bueno, es lo que hay. Darles las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo ha sido maravilloso. Si salgo de ésta, me volveré a conectar. Si no, habrá sido un placer vivir esta experiencia maravillosa llamada vida", se despide Torres, quién llevaba un mes sin compartir contenido con sus seguidores.

Sólo unos días después, la actriz acudía a Sábado Deluxe a relatar cómo se sentía en aquellos difíciles momentos. "Voy a estar preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja. Estoy haciendo locuras que no imaginé", dijo.

Pero, además, Torres recibió el Premio Ondas por su trabajo en Veneno ya que, debido a su situación, no había podido acudir a Barcelona a recogerlo. Un momento tan especial como inaudito, dado que jamás se había hecho entrega de este premio en un plató que no fuera el recinto donde se celebraba la ceremonia oficial.

Visiblemente emocionada y de la mano de María Patiño, la canaria recibió el trofeo y el diploma que la acredita como merecedora de dicho reconocimiento entre los aplausos del público. Un momento inverosímil que ya queda para la historia de la televisión. "Este caballo me va a sacar de esto", dijo Isabel Torres con voz entrecortada.

Su gran oportunidad

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1969, antes de saltar a la fama a nivel nacional con la serie Veneno por la que recibió el Premio Ondas a mejor interpretación femenina junto a sus compañeras Daniela Santiago y Jedet, Torres ya había saltado a los medios por su activismo LGTBIQ+.

En 1996, la actriz fue la primera transexual canaria en adecuar su DNI a su identidad de género y sólo un año después era portada de la revista Interviú. Una década después sería la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

"Si para una actriz de 50 años ya es complicadísimo encontrar papeles, siendo mujer transgénero es ya como hacer una doble mortal. Debería haber más papeles protagonistas para el colectivo LTGBIQ+, creo que somos muy válido para cualquier ámbito y en el terreno de la actuación hay mucho talento, y creo que queda más que demostrado con la serie", confesaba a BLUPER en octubre de 2020.

"Nunca imaginé tener una oportunidad tan grande; siempre la esperé, porque creo que tengo talento y he sido una mujer que ha luchado muchísimo, pero pensaba que ya se me había pasado el arroz. Gracias a Dios y al universo tuve la oportunidad delante, la aproveché, y el producto final es maravilloso; mis compañeras y yo hemos hecho un trabajo increíble. Los Javis y Atresmedia apostaron por esta serie que permite visibilizar y naturalizar a un colectivo que siempre está tan denostado como es el colectivo trans", se sinceró.

