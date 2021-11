La desgarradora despedida de Isabel Torres ('Veneno') de sus seguidores: "Me han dado dos meses de vida"

La actriz Isabel Torres, una de tres grandes protagonistas de Veneno, la serie inspirada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, 'La Veneno', ha querido despedirse de sus seguidores con un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram después de haber sufrido una recaída en el cáncer de pulmón con metástasis que le fue detectado en marzo de 2020.

"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. He estado muy malita y quería decirles cómo estoy. He tenido un poquito más de metástasis en los huecos y por eso he estado ingresado en el hospital. Estoy en casa de mi amiga Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando", comienza diciendo la actriz canaria, visiblemente afectada por el dolor.

"En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no, también. La vida es así. Ahora se me murió un primo. La vida es así de caprichosa. Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis fans que siempre me han estado apoyando. Dar las gracias a mi familia, a mis primas, mis primos, mis sobrinos...", continúa.

"El vídeo es para decirles que les quiero mucho. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo. Pero, bueno, es lo que hay. Darles las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita y hay que vivirla. Todo ha sido maravilloso. Si salgo de ésta, me volveré a conectar. Si no, habrá sido un placer vivir esta experiencia maravillosa llamada vida", se despide Torres, quién llevaba un mes sin compartir contenido con sus seguidores.

La última vez fue el 19 de octubre después de ser intervenida en el Hospital Sanchinarro de Madrid. "Ha sido muy duro. Me han hecho muchas pruebas y estoy muy cansada. Gracias por mandarte tanto cariño y tanta fuerza", decía entonces.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1969, antes de saltar a la fama a nivel nacional con la serie Veneno por la que recibió el Premio Ondas a mejor interpretación femenina junto a sus compañeras Daniela Santiago y Jedet, Torres ya había saltado a los medios por su activismo LGTBIQ+.

En 1996, la actriz fue la primera transexual canaria en adecuar su DNI a su identidad de género y sólo un año después era portada de la revista Interviú. Una década después sería la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

"Si para una actriz de 50 años ya es complicadísimo encontrar papeles, siendo mujer transgénero es ya como hacer una doble mortal. Debería haber más papeles protagonistas para el colectivo LTGBIQ+, creo que somos muy válido para cualquier ámbito y en el terreno de la actuación hay mucho talento, y creo que queda más que demostrado con la serie", confesaba a BLUPER en octubre de 2020.

"Nunca imaginé tener una oportunidad tan grande; siempre la esperé, porque creo que tengo talento y he sido una mujer que ha luchado muchísimo, pero pensaba que ya se me había pasado el arroz. Gracias a Dios y al universo tuve la oportunidad delante, la aproveché, y el producto final es maravilloso; mis compañeras y yo hemos hecho un trabajo increíble. Los Javis y Atresmedia apostaron por esta serie que permite visibilizar y naturalizar a un colectivo que siempre está tan denostado como es el colectivo trans", se sinceró.

