De Irene Montero a Antonia San Juan: las redes sociales lamentan la muerte de Isabel Torres

La muerte de Isabel Torres, una de las tres actrices principales de la serie Veneno, es sin duda una de las peores noticias de este viernes 11 de febrero. La intérprete ha perdido la vida con tan solo 52 años como consecuencia de un cáncer de pulmón contra el que llevaba un tiempo luchando. Su fallecimiento ha provocado una inmensa oleada de mensajes de tristeza en las redes sociales, no solo por parte de compañeros de profesión y amigos, sino también de aquellas personas que aunque no la conocían alababan su trabajo y su labor para visualizar los derechos del colectivo trans.

"La fama te llegó con Veneno, pero en Canarias ya eras un referente. Una todoterreno. Artista por los cuatro costaos. Siempre abriendo el camino para las que veníamos detrás", ha asegurado Amor Romeira en Instagram acompañando a una imagen de la actriz.

Otra de las primeras en reaccionar a la triste pérdida ha sido Antonia San Juan (60), compañera de profesión: "Hoy ha muerto Isabel Torres... Era paisana y muy querida y popular en nuestra tierra, y aunque nunca llegamos a conocernos personalmente, teníamos amigos en común. Durante su enfermedad le escribí alguna vez deseándole mejoría. Aunque su vida no fue fácil, sus últimos años fueron llenos de cariño, premios y reconocimientos, muy merecidos, no solo de su familia, si no del público".

Incluso la ministra de Igualdad, Irene Montero (33), ha querido aprovechar sus perfiles sociales para dedicarle unas palabras a Isabel Torres: "Disfruté viendo a Isabel Torres en La Veneno, una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas. Que la tierra te sea leve, ojalá no te hubieras ido tan pronto, Isabel. Un abrazo para todos sus seres queridos".

Hoy regresas a casa mi querida y bella amiga. Ya descansas del sufrimiento, ahora eres libre en el cielo para volar y alumbrarnos desde arriba con tu luz

Nos has partido el corazón a todos los que te queremos

Vuela alto!

Siempre estarás en mí, mi bella Isabel Torres



D.E.P 💔 pic.twitter.com/9DD6LZZWoN — Sylvia Pantoja (@sylviapantoja11) February 11, 2022

Despierto con la noticia de la marcha de Isabel Torres. Qué pena más grande. La vida te reconoció méritos muy tarde. Nos hemos perdido a una gran actriz que podía haber hecho aun muchas más cosas. DEP Isabel ❤️ pic.twitter.com/oGEEJvjvcZ — Ricky Merino (@rickymerino) February 11, 2022

Disfruté viendo a Isabel Torres en ‘La Veneno’, una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas.



Que la tierra te sea leve, ojalá no te hubieras ido tan pronto, Isabel. Un abrazo para todos sus seres queridos. pic.twitter.com/0dmF0DKY5U — Irene Montero (@IreneMontero) February 11, 2022

