Isabel Torres ('Veneno') sufre una recaída en el cáncer que padece: "Me ha salido un nuevo tumor"

La actriz Isabel Torres, una de tres grandes protagonistas de Veneno, la serie inspirada en la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, 'La Veneno', ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sufrido una recaída en el cáncer que padece desde 2018. Ha sido durante un directo en Instagram donde la intérprete se ha confesado con sus seguidores. "Hoy fui al médico. Ustedes saben que yo he estado un par de meses con el tratamiento interrumpido porque tenía el hígado mal", ha comenzado su explicación, para añadir: "Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande".

Torres, además, ha asegurado que le han realizado un PET-TAC, para comprobar si había células cancerígenas en su cuerpo. En esa línea, ha explicado que si bien le han ido desapareciendo todas las lesiones que le producía la enfermedad, han aparecido nuevas: "Ha aparecido una en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo". Hasta el momento, la actriz había estado recibiendo inmunoterapia, pero su equipo médico ha decidido cambiar y que a partir de este mes reciba quimioterapia, aunque, eso sí, de forma suave.

Ella no era muy partidaria, según sus palabras durante el directo en redes sociales, de la quimioterapia, pero dado el adenocarcinoma de pulmón que padece no ha habido más remedio. En su 'comunicado' oficial, Torres aseguraba que "antes me vine abajo y lloré y la verdad es que me da muchísima pena porque llevo un año muy difícil", pero que ya está fuerte y repuesta y luchará, porque "la vida es superbonita". Además, ha aprovechado la conexión para mandar toda la fuerza a aquellos que están como ella, batallando duro contra la enfermedad: "Tengo que luchar, seguir luchando y el adenoma lo voy a meter en el horno y lo voy a comer con papas".

Cabe recordar que en marzo de 2020, en pleno confinamiento, Isabel desveló, también a través de sus redes, que sufría cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. La canaria aseguraba entonces que necesitaba desconectar un tiempo de las redes y el universo online. "Primeramente, agradecer a todos el enorme cariño y todos los mensajes. No he podido contestar a todo el mundo porque ayer fue una avalancha intensa de mensajes, llamadas y todo... Se me ocurrió hacer este vídeo porque la situación que yo tengo ahora de salud es muy complicada. Para los que me conocen, saben que tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas", comenzaba relatando la persona que ha encarnado a la Veneno en los últimos momentos de su vida.

Tras el enorme éxito que cosechó la serie de Atresplayer Premium, Isabel decidía tomar las riendas de sus redes para explicar a sus seguidores por qué no ha podido responder a todo el mundo: "Me ha venido superbién esto del coronavirus para parar e intentar recuperarme de alguna manera con los médicos maravillosos que me están atendiendo en el Hospital Insular, pese a las circunstancias que estamos viviendo aquí en España. El motivo de este mensaje es para decirles que me voy a desconectar unos días porque si no, Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel. Ayer quise contestar a todo el mundo, pero no pude. Mi cuerpo no está ahora para hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida y que gracias a Dios ya lo tengo aquí. Ahora lo único de lo que tengo que preocuparme es de salir adelante para poder disfrutarlo".

Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet interpretando a la Veneno en diferentes momentos de su vida.

Al borde de las lágrimas, la célebre intérprete ha encontrado también un momento para dar las gracias a los directores de la serie, Javier Calvo (29) y Javier Ambrossi (35), a sus compañeras, su representantes y sus amigos: "Quería dar las gracias a los Javis por darme esta oportunidad, a mi repre, pero sobre todo a toda la gente que me quiere, al equipo de Veneno y sobre todo, a mi gente... No puedo respirar bien, todo lo que sean emociones me hacen sentir muy mal y me dan picos de dolor muy grandes. Espero que entiendan que no puedo contestar ahora ni tampoco hacer frente".

"Me voy a desconectar hasta el día de la intervención que será el jueves: viernes, sábado y domingo. Hasta la semana que viene no me voy a poder conectar, me quitaré del todo y de todo... Así que dejo constancia de esto. Los quiero muchísimo. Mucho", concluía la actriz ante los cientos de likes y mensajes de ánimo y apoyo de sus fans.

