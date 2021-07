Isabel Torres ('Veneno') relata, entre lágrimas, su dura lucha contra el cáncer: el desgarrador vídeo

Isabel Torres (52 años) está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. La actriz, que dio vida a Cristina Ortiz Rodríguez en Veneno, se encuentra luchando contra el cáncer de pulmón que padece. La intérprete ha querido compartir justo en el día de su cumpleaños un desgarrador vídeo contando su situación.

Visiblemente desmejorada y desde su cama, Isabel ha desvelado entre lágrimas que se encuentra "muy malita". "Quería compartir unas reflexiones que me han venido a la cabeza. Hoy estoy muy trise porque la verdad que esto de cumplir años, estando tan malita, no es que sea lo mejor. La última quimio ha sido horrible y lo he pasado fatal", comienza diciendo en una grabación de 28 minutos de duración.

"Tengo mucho miedo de no saber si voy a cumplir 53 años. Por supuesto que me gustaría llegar al año que viene porque la vida es superbonita y no hay nada más bonito que vivir. Perdónenme si me echo a llorar, pero me lo puedo permitir porque esta semana ha sido tan dura que no me he podido levantar de la cama. Ayer fue el único día que me pude levantar para ir al hospital para que me dieran algo y revivir un poco, porque ayer sí estaba muerta. Es durísimo todo lo que me está pasando".

"Yo sé que los médicos tienen mucha esperanza de que me salve y por eso me dan esa medicación, pero la medicación es tan fuerte y tan dura... No te puedes mover de la cama y yo lo paso muy mal porque no me puedo estar quieta. Estoy intentando llevarlo lo mejor que puedo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Torres (@isabeltorresofficial)

Cáncer de pulmón con metástasis

A Isabel Torres le fue diagnosticado un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos en 2018. Desde entonces, la actriz está en tratamiento para poder superar la enfermedad. Sin embargo, en enero de este año sufría una recaída como ella misma contaba a sus seguidores en las redes sociales: "Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande".

Hasta el momento, la actriz había estado recibiendo inmunoterapia, pero su equipo médico decidió cambiar y que a partir de este contratiempo recibiera quimioterapia.

La canaria no ha querido terminar su vídeo sin dar las gracias a todos los sanitarios que la están ayudando y a todos sus seres queridos que como ella dice "se están dejando la vida" para que salga adelante.

Isabel Torres en uno de sus últimos eventos públicos. Gtres

[Más información: Isabel Torres, protagonista de 'Veneno', desvela que sufre cáncer de pulmón con metástasis]

Sigue los temas que te interesan