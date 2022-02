Nuria Roca, sobre los retoques estéticos: "Soy partidaria de hacerme todos los tratamientos del mundo"

Nuria Roca (49 años) está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel familiar, pero también a nivel profesional. A unas semanas de cumplir 50 años -el próximo mes de marzo- la valenciana se ha convertido en una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla, un éxito al que suma su incorporación como embajadora de la firma de cosmética Clinique. Feliz al lado de su marido, Juan del Val (51), y sus tres hijos, la presentadora ha aprovechado el evento para desvelar cuáles son sus secretos de belleza.

Pero Roca también se ha pronunciado sobre un tema muy polémico que le ha tocado de cerca, el acoso en redes sociales a rostros populares, algo que tanto ella como su marido han sufrido en los últimos meses.

Nuria Roca es la nueva embajadora de la firma Clinique. Gtres

Imagen de Clinique, cuéntenos si es aficionada a las cremas y a los tratamientos.

A todo, a todo absolutamente. Estoy feliz de haber redescubierto una marca como Clinique. Toda la línea antiedad es fantástica, y sobre todo a las que vamos cumpliendo años nos viene fenomenal.

¿Y sobre si la arruga es o no bella?

Yo creo que sí, pero yo creo que lo bonito es que la arruga esté bien cuidada y bien tratada, pero no eliminada ni muchísimo menos.

¿Es partidaria de retoques estéticos?

Partidaria de que cada uno haga lo que quiera. En mi caso yo soy partidaria de hacerme todos los tratamientos del mundo, de cuidarme y si pudiera ir a los centros de belleza todos los días, iría todos los días, pero lo que me gusta es ver a alguien que va cumpliendo años y se cuida. Creo que eso es lo importante y si luego puedes retrasar que te salgan arrugas, pues mejor y si no, pues que estén cuidadas.

Para mantener ese físico, ¿hace deporte y sigue una buena alimentación?

Ahora quedaría muy bien si te digo sí, pero soy muy vaga y llevo un año sin hacer nada. Pero por falta de tiempo, eso es verdad, entonces ahora quiero ponerme las pilas y es uno de mis propósitos de 2022, es verdad que estamos ya en febrero, y voy con un poco de retraso, pero me voy a poner las pilas. Lo que intento es comer de la mejor manera posible y compensar porque no renuncio a irme de cenas, de comidas y a pasármelo bien. Si no, ¿para que sirve todo?

Se está convirtiendo en toda una influencer y modelo que se pone, modelo que le copian.

Bueno, yo creo que estamos en una época en la que lo miramos todo con lupa y en la que 'culo veo, culo quiero' y me parece fantástico porque yo también lo hago y si puedo servir a la gente que me sigue de inspiración o de influencia, pues me parece fantástico. Si es verdad que te ejerce un poquito de presión sobre una el decir, ¿ahora que me pongo que esto ya lo he sacado? Pero es divertido también y yo creo que mientras que uno se divierta y los demás se diviertan contigo, pues está muy bien. Con naturalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Un portal de Internet ha publicado su encuesta tradicional de quiénes son las celebrities mejor vestidas.

Dime, por favor, que estoy dentro.

Están.

Ah, ¿qué Juan también? ¿Perdona? ¿Pero esto qué es?

Está en el quinto lugar y han superado a Isabel Preysler y a Mario Vargas Llosa.

No me lo creo. No sé en qué se rige la encuesta y demás, pero son noticias bonitas y que me la cuentan y me alegra el día. Si a la gente le gustas es fantástico. No puedes gustarle a todo el mundo, pero mientras que la gente sea amable a mí todo me parece bien.

Quién también está teniendo mucho éxito es su hijo mayor en redes. Tiene muchísimos seguidores.

Sí que va teniendo seguidores. Juan es un niño muy creativo que le gusta hacer parodias, tiene muchísimo sentido del humor, del primero que se ríe es de sí mismo, y la verdad es que yo me sorprendí cuando vi su TikTok, pero me alegró mucho. Él está estudiando publicidad y marketing y le gusta mucho la comunicación.

Como padres, ¿les da miedo el acoso en redes sociales, sobre todo en gente tan joven?

Yo creo que el acoso en redes sociales en algún momento se tendrá que legislar y habrá que meterle mano a esto porque es inconcebible como además puedes influenciar de una manera tan negativa en gente que se está formando. Yo creo que hay muchos mecanismos para poder atajarlo desde eliminar el anonimato, es decir, tú quieres formar parte de una red social pues da tus datos, que no tienen por qué ser públicos, pero sí para tú estar en una red poder aportar tu identidad. Me parece obvio.

Tanto Nuria como Juan han sufrido acoso en las redes sociales. Gtres

Para acabar, ¿qué tal con su compañera Tamara Falcó?

Pues muy bien, nos conocemos desde que empezamos las tertulias en El Hormiguero y muy bien. Hemos creado ahí un grupo en El Hormiguero fantástico, nos lo pasamos muy bien y nos encanta.

¿Ha sido un descubrimiento?

Yo creo que todo el mundo es un descubrimiento hasta que no le conoces, descubrimiento para bien o para mal, entonces en este caso es siempre positivo y favorable. Es que de todo el tiempo que la conozco, aún está el día por verle una mala cara. Súper amable, es entregada y es maravillosa.

Entonces, ¿el día que se case van de boda?

Bueno, pues no lo sé. Hasta ese nivel no tengo yo la confianza, pero yo la veo muy feliz con lo cual ojalá, me parece fantástico.

[Más información: El favorecedor mono bicolor de Nuria Roca para lucir durante varias temporadas (y es de rebajas)]

Sigue los temas que te interesan