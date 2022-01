Nuria Roca tiene el poncho más bonito para los paseos invernales

Al igual que muchas otras mujeres, Nuria Roca (49 años) ha convertido su vestuario en una forma más de expresión y con la que es capaz de reflejar su personalidad. Alegre y divertida, la presentadora tiene un armario al unísono que no hace más que sorprender a sus seguidores en las redes sociales, que aplauden cada nuevo estilismo que luce y con los que consiguen inspirarse. El último de ellos no iba a ser una excepción y la valenciana tan solo ha necesitado unos minutos para convertir su atuendo en un must para los días invernales. No solo por ser muy bonito, también por su comodidad y practicidad.

"Buenas tardes. Os dejo por aquí este momento poncho-bolso por si os da ideas ahora que estamos de rebajas…", ha escrito Nuria junto a una serie de fotografías en las que presume de outfit y en las que el protagonista es el poncho. Una pieza de la firma Desigual de largo irregular, capucha, estampado de cuadros y flecos. Aunque en la página oficial de la firma se encuentra agotado, otras tiendas como Zalando sí que lo tienen entre sus productos, desvelando que su precio es de 79,95 euros y que solo está disponible en una talla única.

Para esta salida, Roca lo ha combinado de una manera muy original, con un bolso de tipo saco que lleva cruzado sobre el pecho, llegando a camuflarlo con el look, y consiguiendo ese "momento poncho-bolso" del que habla en el post. Se trata de un bolso saco de la firma española Mauska, fabricado a mano y de tipo limosnera que combina piel de color arena con ante en color chocolate.

Color arena combinado con piel color chocolate negro. Cierre mediante correa ajustable. Asa corta con tachuelas extraíble. Cuenta con una correa larga con hombrera en piel regulable en largura, lo que ha permitido a Nuria colocarlo en una posición perfecta y la cadena de latón está bañada en oro semibrillo de 24 quilates.

El bolso que lleva Nuria Roca es de la firma Mauska. Mauska

Por supuesto, la fascinación de sus seguidores no ha terminado ahí y son muchos los que le han preguntado en los comentarios de dónde son los pantalones, ligeramente acampanados y azules, y las botas beis que complementan su conjunto. "¡Qué bonito! A ti todo te sienta bien", le ha escrito una de sus followers, resumiendo una admiración que comparten sus fans, que aplauden cada paso que da y la convierten en un icono de estilo a seguir.

