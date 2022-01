El favorecedor mono bicolor de Nuria Roca para lucir durante varias temporadas (y es de rebajas)

Nuria Roca luciendo el mono bicolor de The IQ Collection en 'El Hormiguero'.

Todo lo que luce Nuria Roca (49 años) en El Hormiguero es aclamado por sus seguidores. Por ello, cada vez que finaliza el programa, la colaboradora suele compartir todos los detalles de su look a través de su perfil de Instagram. Así ocurrió el pasado miércoles 26 enero, cuando desveló a través de una publicación su estilismo al completo.

Se trata de un espectacular mono de The IQ Collection, la firma que forma parte del armario de reconocidas influencers y hasta de la reina Letizia (49). El diseño en cuestión es el modelo 'Lourdes', confeccionado desde la talla XS hasta la XL y valorado en 160 euros. Sin embargo, ahora está rebajado y su precio actual es de 112 euros.

Por sus características, se trata de una pieza ideal para lucir durante más temporadas, más allá del invierno, como ha sido el caso de Nuria Roca. El modelo en cuestión es de doble tono -marrón y beige-, de manga larga y abombada. El cierre es delantero con botones y cuenta con una lazada para ajustar a la cintura. Su composición es de 62% poliéster, 34% viscosa y 4% elastano.

Depende del momento, el mono se puede lucir de diferentes maneras. Para los días más fríos, tal y como muestra la modelo de la firma, puede llegar a completarse con una camiseta de cuello alto que proteja de las bajas temperaturas. Para ocasiones de mayor calor o para llevar en espacios cerrados, como ocurrió con Nuria Roca, no es necesario completarlo con otra pieza de ropa.

Detalles del mono bicolor que lució Nuria Roca en 'El Hormiguero'. The IQ Collection

La combinación del calzado y de los accesorios también dependerá la ocasión en la que se luzca y del estilo que se busque. Nuria Roca lo llevó con unos salones en color nude que la hicieron ver clásica y elegante. Prescindió de joyas y se mostró con la melena suelta y lisa. En cuanto al maquillaje, se decantó por un sencillo, pero con gran protagonismo en los labios. Aquellas que prefieran decantarse por un outfit más deportivo e informal pueden completarlo con zapatillas. Un estilismo que se ha vuelto muy trendy desde hace varias temporadas.

Tanto el mono como el look completo de Nuria Roca fue alabado por muchas de sus seguidoras, quienes no dudaron en comentar la publicación. Algunos, tras confesar que no imaginaban que su atuendo se trataba de una pieza única -en televisión podía confundirse con un conjunto- le expresaron que el outfit era "precioso". "Bonito y favorecedor", "Ideal" o "Muy chulo", fueron otros de los mensajes que recibió la presentadora en referencia a su estilismo.

