Amelia Bono tiene el conjunto ideal para un evento de invierno (y está rebajado)

Amelia Bono (41 años) se ha posicionado como una gran referente de estilo y elegancia. Su exquisito gusto al momento de vestir sirve de inspiración para quienes como ella buscan deslumbrar con sus looks. Uno de los más impresionantes, el que escogió recientemente para disfrutar de una noche entre amigas.

Tal y como mostró en su cuenta de Instagram, para una celebración de cumpleaños escogió un espectacular conjunto, ideal para llevar en un evento de invierno. Se trata de un dos piezas de la firma made in Spain Dew & Corch, que se define como una marca elegante, fresca y sofisticada que apuesta por colecciones originales a través de confecciones diferentes y haciendo que sus telas sean el papel protagonista de cada una de sus prendas. Precisamente, este es el efecto que ha conseguido el look de Amelia Bono.

El conjunto en cuestión está formado por una chaqueta cruzada, confeccionada en tejido jacquard y escote en 'V', que destaca por sus llamativas mangas abullonadas y las trabillas en puño con lazada. Está valorada en 210 euros, pero actualmente ha sido rebajada a 168 euros. Además, incluye un cinturón negro que Amelia Bono ha cambiado por uno más clásico y sofisticado, firmado por Valentino, para darle su toque personal.

La segunda pieza es un pantalón elaborado con la misma tela y con varios elementos en tendencia. Es de talle alto con abertura central en bajos, que hace un efecto campana. La cintura cuenta con un detalle en 'V' y el cierre es con cremallera invisible en el costado. Su valor original es de 95 euros, pero a día de hoy se puede comprar por 76 euros.

El conjunto que ha lucido Amelia Bono. Dew & Corch

Las prendas pueden llevarse por separado o a modo conjunto, tal y como escogió Amelia Bono para una de sus últimas citas. En su caso, además de cambiar el cinturón, lo combinó con unos zapatos de tacón negro, un bolso animal print que contrastaba con el estampado del outfit y accesorios en color dorado. Completó su espectacular look con un maquillaje fuerte, con protagonismo en los ojos y la boca. En cuanto a la melena, la llevó suelta y lisa.

El resultado impresionó a sus seguidores de Instagram, quienes no solo alabaron su estilismo, sino también le hicieron preguntas relacionadas con su apuesta. "Me encanta", "Espectacular" o "Súper original", fueron algunos de los mensajes que recibió Amelia Bono tras desvelar su acertado look.

