Victoria Federica de Marichalar convierte este pantalón de Zara en el más buscado

No hay publicación de Instagram de Victoria Federica (21 años) que consiga pasar desapercibida. Ya sea por los destinos que comparte a través de sus redes o gracias a sus estilismos, la hija de la infanta Elena (58) se ha convertido en todo un referente. Y todo ello sin saber si la joven quiere dedicarse profesionalmente al mundo de la moda o al de las redes sociales. De momento, compagina sus estudios de Administración en el The College for International Studies con su faceta de influencer, con la que una vez más ha vuelto a sorprender.

Este fin de semana, tras pasar unos días descubriendo la ciudad italiana de Florencia, Victoria ha acudido a la fiesta de cumpleaños de Marta Pombo (30), hermana de María Pombo y una de sus grandes amigas. Una cifra redonda que la madrileña celebró en la finca Mentidero de la Villa a las afueras de Madrid, y en la que además de muchos rostros conocidos hubo también muchos juegos. Precisamente disfrutando de uno de ellos es como la sobrina de Felipe VI (53) se ha dejado, demostrando una vez más que está al tanto de las últimas tendencias.

Victoria Federica llevó un pantalón de Zara que está de rebajas. Instagram

La joven ha lucido un jersey de silueta ancha en color camel y cuello subido con cremallera, un pantalón estampado de la firma Zara y unas zapatillas de color blanco decoradas, aunque ha sido la prenda del grupo Inditex la que ha causado furor. Se trata de unos vaqueros de tiro alto y color blanco que sorprenden por su original estampado de líneas en color marino que recorre ambas piernas en un patrón ondulado.

Además de muy ponibles, estos pantalones tienen la ventaja de estar rebajados nada menos que un 55%, por lo que han pasado de costar 29,95 euros a unos muy asequibles 12,99 euros. Quizás por eso, y porque Victoria Federica los ha llevado están totalmente agotados en la página web de Zara, que sin embargo da la opción de avisar cuando estén de nuevo disponibles en cualquiera de sus tallas -de la 32 a la 46- o de conocer si están disponibles en alguna de sus tiendas físicas.

Los pantalones son de Zara y están de rebajas. Zara

Un look muy fácil de copiar y que además de bonito es cómodo, como ha demostrado Victoria Federica, que no tuvo problemas de disfrutar de la gymkana, la barbacoa y la posterior fiesta en la que coincidió con otras influencers como María Pombo o María G. de Jaime, de quien también es gran amiga.

