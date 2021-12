Victoria Federica, referente de estilo entre las 'royals': su 'look' más viral, valorado en una encuesta internacional

Victoria Federica (21 años) se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de 2021. Aunque ya era conocida por ser una de las figuras más mediáticas de la familia Borbón, su lado personal fue un secreto para quienes no formaban parte de su entorno más cercano hasta el pasado mes de octubre. Entonces la hija de la infanta Elena (58) y Jaime de Marichalar (58) tomó una importante decisión que ha cambiado el rumbo de su vida. Abrió su perfil personal de Instagram y dejó al descubierto ciertos detalles. Sus encuentros con amigos, sus viajes y muchas de sus actividades cotidianas comenzaron a ser de conocimiento público.

Desde ese momento, además, Victoria Federica ha posado en diferentes alfombras rojas donde ha compartido con reconocidos influencers y personajes del entretenimiento de nuestro país. La sobrina del rey Felipe (53) ha presumido de sus mejores galas y ha demostrado su cercanía con aquellos que nada tienen que ver con la Casa Real. No obstante, se ha comportado como una auténtica royal y, como cualquier Reina o Princesa europea ha hecho alarde de su elegancia y buen vestir. Por ello, no resulta extraño que su outfit más viral haya entrado en una encuesta internacional que valora los mejores looks de las representantes de diferentes monarquías.

La nieta de los Reyes eméritos fue una de las seleccionadas por el perfil de Instagram Royal Fashion Police, que atesora más de 40.000 seguidores, para determinar los estilismos más llamativos de la realeza en los últimos 12 meses. Victoria Federica ha sido valorada por su look más viral, el impresionante vestido firmado por Lorenzo Caprile (54) que llevó el 28 de octubre en la gala de los premios Elle, su primera alfombra roja.

El espectacular 'look' de Victoria Federica en los premios Elle. Gtres

El modelo en cuestión era una pieza única, larga, como marcaba el protocolo de aquella celebración, de blue velvet -terciopelo azul- y con gran abertura en la zona izquierda de la falda que dejaba la pierna al descubierto. En la espalda tenía un vertiginoso escote en forma de uve y los hombros, en pico, generaban un efecto de cintura de avispa.

Aunque era un estilismo de 10 y generó gran repercusión internacional por tratarse de la primera alfombra roja de Victoria Federica, finalmente, la joven no logró entrar en el top seis de los mejores looks royals, de acuerdo con la encuesta realizada por el mencionado perfil de Instagram. No obstante, le supone un gran mérito haber competido con su propia tía, la reina Letizia (49) y otras grandes exponentes de las Casas Reales europeas que se han convertido en un referente de estilo. Tal es el caso de Kate Middleton (39), Beatrice Borromeo (36) o Sassa de Osma (33).

Victoria Federica, sin embargo, sí ha sido merecedora de una publicación que destaca los momentos memorables de las casas reales, en lo que a moda se refiere. La hija de la infanta Elena junto a otras jóvenes royals -Kathryn Nassau, Arietta Morales (19) y Flora Vesterberg- ha sido tomada en cuenta por mostrarse con uno de los mejores estilismos de 2021, el vestido blue velvet de Lorenzo Caprile, una apuesta que dio pistas sobre el enorme poder que tendría la hija de la infanta Elena en la industria del fashion.

Así lo advirtió a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG y experta en marketing de influencers, después de que Victoria Federica abriera sus redes sociales y posara por primera vez en una alfombra roja. La experta aseguraba a este periódico que si bien la sobrina del rey Felipe no puede ser catalogada como influencer, de momento, sí influye por el hecho de pertenecer a una élite. "Todos aquellos que forman parte de un círculo social como el de ella influyen sí o sí, por ejemplo, en la vestimenta de jóvenes de su edad". En aquel momento la especialista aseguraba a este medio que serían muchas las que seguirían su estilo, "pero más que todo por su exposición pública, por ser quién es".

