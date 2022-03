Ultimísimos sonidos de África y su diáspora: electrónica vanguardista contra el eurocentrismo

HHY & The Kampala Unit es uno de los grupos que actuarán en el festival Electrónica en Abril de La Casa Encendida

Sintetizadores, cajas de ritmos, una trompeta y visuales de inspiración galáctica. No es lo primero que le viene a uno a la mente cuando piensa en “música africana”, una etiqueta infinitamente pobre y homogeneizadora que a veces se utiliza desde un eurocentrismo que ignora la realidad artística de un continente inmenso, con una enorme riqueza cultural y volcado en la búsqueda de nuevas formas de expresión musical. Piénsenlo al revés: que alguien dijera “música europea” indistintamente para referirse a cualquier obra compuesta en Cádiz o en Helsinki. ¿No suena ridículo?

La formación indicada en el párrafo anterior es la que llevan sobre el escenario HHY & The Kampala Unit, grupo ugandés que fusiona el techno experimental con percusiones polirrítmicas y melodías de trompeta procesadas con efectos. Ellos forman parte del cartel de Electrónica en Abril, el festival de música electrónica de La Casa Encendida, que vuelve, tras dos años de parón provocado por la pandemia, desde este jueves 31 de marzo hasta el domingo 3 de abril.

La programación ha sido diseñada por el colectivo barcelonés Jokkoo, dedicado a la divulgación de la música electrónica de África y su diáspora. En este caso, los artistas proceden de Uganda, Ghana o Angola, pero también de Londres o París. Entre ellos encontramos nombres como Klein, Loraine James, Nsdos, Steloolive, Nazar y la reina del rap ugandés, MC Yallah, que abre el festival este jueves por la noche para presentar por primera vez su trabajo en Madrid junto al productor alemán Debmaster.

“También tenemos artistas procedentes de otros lugares, con un sonido que no es el sonido hegemónico occidental”, explica Maguette Dieng, una de las integrantes del colectivo. Así, actuarán también el dúo japonés WaqWaq Kingdom y el productor palestino Lil Asaf en dúo con el rapero jordano Ba. “Hay que hacer los deberes y salirse de los mapas habituales, investigar lo que se hace no solo en África, sino también en Asia y Latinoamérica, los festivales tienen que seguir diversificando aún más sus line-ups”.

Esto, afortunadamente, se está haciendo cada vez más, “gracias al trabajo de muchas personas para llevar estos sonidos a Europa”, señala Dieng, que pone como ejemplo el sello Nyege Nyege Tapes: “Hacen una gran labor al juntar artistas para que puedan crear nuevos proyectos musicales en los que parten de la tradición musical autóctona para llevarla a otro nivel. Se han hecho un lugar en la escena global y han generado una demanda de este sonido”.

Más allá del omnipresente 4/4

Igual de reduccionista que “música africana” resulta la etiqueta “música electrónica”, un universo que abarca estilos muy distintos, unos más rítmicos, otros más ambientales, unos enfocados a la pista de baile y otros “más cerebrales”, tal como los define Dieng. “Hemos querido dar cabida a todos estos géneros y estados de ánimo”, asegura.

“Siento que hay una necesidad de expresión más allá del 4/4 que ha dominado la música electrónica durante mucho tiempo”, opina la DJ y comisaria del festival. Como representante de esta música electrónica experimental que rompe convenciones figura en el cartel una artista nacional, la murciana Beatrix Weapons, del colectivo Women in Experimental. “Ella hace una música que no es sencilla ni accesible para el oyente, tienes que hacer un esfuerzo para sumergirte en su particular universo. Forma parte de esa nueva corriente cada vez más extendida que busca arriesgar un poco más”.

El viernes será el turno del ritmo y el baile. En cartel, las londinenses Klein, cultivadora de un R&B electrónico y experimental, y Loraine James, con un nombre consolidado en el panorama de la escena electrónica internacional. También actuarán el parisino Nsdos, que construye su música y sus efectos visuales a partir del trabajo con el movimiento corporal, y los mencionados HHY & The Kampala Unit.

El sábado, en cambio, tendrá un ambiente más introspectivo y oscuro con Lil Asaf y Ba y con la citada Beatrix Weapons. En el auditorio de La Casa Encendida hará su aparición Steloolive, que alcanzó fama internacional a raíz de su aparición en una de las famosas sesiones de la plataforma Boiler Room, y que, como explica la comisaria del festival, suele basarse en la improvisación y lo performativo para crear su música. Por su parte, el angoleño Nazar presentará su versión cruda y política del género kuduro. En esta ocasión viene acompañado por Rob Heppell, artista visual y director de cine residente en Londres.

El domingo será el día del público infantil con conciertos familiares a cargo de Steloolive, que hará doblete con esta actuación improvisada e interactiva en la que utilizará sonidos de juegos infantiles como ingredientes para su música; y del grupo japonés WaqWaq Kingdom, que combina música nipona tradicional con electrónica contemporánea y otros estilos para generar un universo sonoro lleno de fantasía.

Sigue los temas que te interesan