La Compañía Nacional de Danza vuelve virtuosa al Teatro de la Zarzuela

Con la entrada del verano y las temperaturas rozando el cielo, la CND abre su temporada en el Teatro de la Zarzuela con programa de rigor. Su director Joaquín de Luz escoge, con atino, tres coreografías de gran calaje para seguir mostrando la versatilidad del buque insignia de nuestra danza. Grosse Fuge, Polyphonia y Concerto DSCH constituyen una triada que puede dar pavor al más experimentado de los bailarines, mas con ellas la compañía vuelve a brillar.

Al subir el telón nos enfrentamos a Grosse Fuge, una auténtica maravilla para quienes aman este arte. Esta coreografía, creada por el holandés Hans van Manen en 1971 sobre una partitura de Beethoven, nos muestra la interacción de cuatro parejas de bailarines encerrados en un escenario de luz. ¿Dije cuatro? Perdón, una quinta flota en el ambiente: la sensualidad y el virtuosismo.

Tras un breve descanso, volvemos a emocionarnos con Polyphonia. Una creación del otrora primer bailarín del New York City Ballet Christopher Wheeldon. Estrenada en Nueva York al comienzo del siglo, Polyphonia es una coreografía que se me antoja muy Joaquín de Luz y hago referencia a esa rapidez precisa en pasos complicados que llenan los 27 minutos de su duración. No hay argumento en esta pieza, alguien la definió como "un ballet romántico con giros cómicos" y creo que acertó. Otro gran tino ha sido la interpretación en directo del pianista Mario Prisuelos, quien brilla en cada nota como si un bailarín más fuera.

Para el final se nos reserva Concerto DSCH, una partitura para piano y orquesta compuesta en 1957 por Dmitri Shostakovich. El título es un juego sobre sus iniciales: D SCH. Sobre ella Alexei Ratmansky creó esta coreografía estrenada en Nueva York el año 2008. La CND rescata esta joya de la danza que ya nos mostró en 2020 y lo hace con toda la altura que la ocasión merece.

En palabras Joaquín de Luz el programa es "un recorrido en el tiempo de tres maestros del repertorio neoclásico mundial". Una cita imprescindible para aliviar, con belleza, la carga de estos tiempos turbulentos.

Sigue los temas que te interesan