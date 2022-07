C. B. Yi: “En China muchos jóvenes se prostituyen para ayudar económicamente a sus familias”

La prodigiosa prosperidad china, de la pobreza y atraso tecnológico a convertirse en una potencia mundial, es uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo. En un proceso con algunas similitudes con el que vivió España en los años 50 y 60, en las últimas décadas millones de personas han emigrado del campo a la ciudad en una ruptura radical con su tradicional modo de vida.

En Moneyboys, esa historia de éxito adquiere un tono más sombrío. Directores estadounidenses como Martin Scorsese (Taxi Driver), John Schlesinger (Cowboy de medianoche) o Paul Thomas Anderson (Pozos de ambición) nos han mostrado la cara B del “sueño americano”. En el gigante asiático, cineastas como Jia Zhangke (Naturaleza muerta) o Diao Yinan (Black Cole) han reflejado también los estragos de esa transformación brutal, duro precio por la modernización exprés. A la lista se une C.B. Yi, nacido en Taiwan pero emigrado a Austria desde niño.

La película, que por cierto sucede en China continental y no en Taiwan (donde sí se rodó) como figura en muchas sinopsis, cuenta la odisea de Fei (Kai Ko), un joven de provincias que sobrevive en la gran ciudad prostituyéndose. Parte de ese dinero lo envía a casa (lo cual es muy frecuente en China) a una familia que no pone reparos a los billetes pero le margina por su homosexualidad.

Su vida cambia cuando se enamora de otro chapero, Xiaolai (J.C. Lin), pero el romance termina muy mal cuando para vengarse de un cliente que daña a Fei, su novio mete una paliza al agresor y acaba recibiendo otra. Después de muchos años separado de su antiguo amante, Fei parece ver la luz cuando lo visita en la ciudad otro joven de su pueblo, Long (Yufan Bai,) pero el sentimiento de culpa por el pasado le atenaza.

Pregunta. ¿Esos chaperos de la película nos muestran la cara sórdida de la opulencia del progreso en China?

Respuesta. Todos los años muchos jóvenes siguen emigrando a la ciudad desde pequeños pueblos y la alternativa que tienen es trabajar como camareros en lugares donde les tratan como esclavos. En la construcción es habitual que no les paguen hasta que pasan doce meses, antes de fin de año. Estos chavales deben mantenerse hasta entonces. Muchos de esos prostitutos ni siquiera lo hacen en primer lugar por el dinero, lo hacen para comer. En el caso de estos trabajadores sexuales lo que pasa con sus clientes no lo sabe nadie, es una actividad clandestina que permanece oculta. Me parece más interesante contar la historia de un prostituto que la de un camarero porque muestra mejor lo que deben atravesar estos emigrantes urbanos para poder sobrevivir.

P. En España se están dando pasos hacia la prohibición total de la prostitución. ¿Seguirá existiendo mientras haya miseria y se pague mucho mejor que los trabajos basura?

R. La profesión más antigua del mundo es vender tu cuerpo. El concepto de prostitución es complejo. Cuando una persona que viene de un entorno muy pobre se casa con alguien mucho mejor posicionado quizá también podemos hablar de prostitución. En muchos de esos casos la familia de la chica se queda con dinero. Los obreros de las fábricas que se matan a trabajar y acaban destrozados físicamente también venden sus cuerpos. De alguna manera todos nos prostituimos y necesitamos crear esos trabajadores sexuales para decirles que son ellos los prostitutos y no nosotros. Actuamos como niños que cierran los ojos y piensan que los demás no pueden verlos.

P. ¿Es frecuente que los trabajadores sexuales, hombres y mujeres, manden parte de su dinero a sus familias?

R. El protagonista está traumatizado por su homosexualidad. Lleva consigo ese sentido de culpabilidad. Por eso aún siente de una manera más gravosa que debe mandar ese dinero. De alguna manera él está tratando de comprar el amor de su madre enferma. Podemos decir que hay dos tipos de chaperos. Algunos, los menos, trabajan solo para sí mismos. Por supuesto, en las grandes ciudades algunos de esos chavales lo hacen para comprarse un iPhone pero en China la prostitución está muy ligada a esa obligación que tienen los jóvenes de ayudar a sus familias en la provincia. Creo que eso en el mundo occidental no es tan frecuente.

P. Después del trágico final de su historia de amor, Fei cae en una depresión. ¿Quería contar su proceso de superación?

R. A partir de la muerte de su madre, podría parar de prostituirse, su familia sabe lo que hace y no quiere que siga. En el momento en el que su romance termina es alguien que deja de ocuparse de sí mismo, solo vive para los demás. Antes de conocer a Long no siente que haya nada más que vender su cuerpo y mandar dinero a la familia. A partir de esa relación comienza a verlo de otra manera. Por eso para mí la película trata sobre todo de que uno debe aceptarse y cuidarse para poder amar a otros. Cuando estás bien mental y físicamente es cuando puedes comenzar a sacrificarte por los demás, por tus padres, tus amigos o tu país.

P. La primera vez que vemos a Fei es en un plano general y la película termina con el protagonista en primer plano. ¿Por qué los planos son cada vez más cortos?

R. La cámara de alguna manera refleja la forma en que Fei está en el mundo. Al principio tiene un rol intrusivo, es como si le molestara del mismo modo que también se siente incómodo por estar expuesto todos los días. Después de la aparición de Long comienza a cambiar y su relación con la vida también. No solo eso. Una vez que Fei se confronta a su familia también es libre. Su hermana y sus amigas femeninas le muestran amor, ese amor, junto al de Long, es lo que le cambia. La cámara resulta menos intrusiva, menos molesta. Lo que quiero es que el espectador sienta que está observando la intimidad de Fei, como si estuvieran en una esquina de la escena. A medida que el protagonista tiene menos miedo de lo que piensen y digan los demás la cámara también cambia.

P. ¿Por qué se dice en muchas sinopsis que la película sucede en Taiwan cuando citan todo el rato ciudades chinas?

R. La película debía rodarse en China pero no nos dieron permiso. La rodamos en Taiwan porque en la isla hablan el dialecto Min que es el que se habla en China. Allí podía encontrar lugares que se parecían, pero la historia no sucede en Taiwan. En China algunas voces han criticado la película tratando de decir que es una historia taiwanesa como si en el país no sucediera lo que cuento. Ellos saben perfectamente que si no he rodado allí es porque no he podido.

