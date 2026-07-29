La Europa bañada por el Atlántico celebra su cultura común en el festival Arcu Atlánticu de Gijón

Desde Galicia y el norte de Portugal hasta Dinamarca y el suroeste noruego pasando por las Islas Británicas, las aguas del océano Atlántico bañan una serie de peculiaridades culturales y geográficas comunes. Territorios tan lejanos entre sí y que a priori pudieran parecer tan diferentes, se ven unidos por unos rasgos compartidos difíciles de definir.

Para lograrlo, la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón lleva desde el año 2012 organizando el festival Arcu Atlánticu, que trata de unir estas regiones y descubrir la riqueza cultural conjunta que esconden.

Su 11.ª edición, que se celebrará hasta el día 2 de agosto, ofrece más de 40 actividades de música, teatro, danza, cine, gastronomía, artesanía y artes plásticas.

Estas acciones se realizarán a lo largo y ancho de toda la ciudad en espacios abiertos al público como la Plaza Mayor, Cimavilla, el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), el Muséu del Pueblu d'Asturies, los Jardines de la Reina, el Campo Valdés y otros puntos de la localidad.

Entre la oferta de conciertos y actividades ligadas a la música destaca el concierto de A Residência, el proyecto que junta a los portugueses First Breath After Coma con el cantautor Salvador Sobral, actuando en España por primera vez.

KESPIMA260727_1003744335171 Festival Arcu Atlánticu / A Residência.

Este concierto servirá como inauguración oficial del festival, y contará también con la presencia de Godspic Soul y la compañía de danza de Fran Sieira, que representará Un Baile Ceibe.

A lo largo de la semana, se podrán disfrutar muchos más conciertos de artistas procedentes de Asturias, Galicia, Portugal, Irlanda, Bretaña y Euskadi. Entre estos nombres cabe mencionar los de las bandas Rellume, Leonard Bary Trío, Llau, Óscar Ibáñez y Tribo, Llueñe, Talec Noguet, Picarós, Tsacianiegas o Escontra’l Raigañu.

También habrá espacio para las artes escénicas, tanto en formato de danza como en teatro. Una de las más llamativas es la visita guiada teatralizada Fragmentos de tiempo.

En ella, Josefa de Jovellanos conduce un recorrido que va desde la casa natal de Jovellanos hasta Campo Valdés, pasando por la muralla romana, la Torre del Reloj y Tabacalera. La visita cruzará experiencias biográficas con información sobre la historia y la arqueología de la ciudad y habrá hasta cinco ediciones.

Un momento de la visita guiada teatralizada 'Fragmentos del tiempo'. Festival Arcu Atlánticu.

Por otro lado, se vivirá una lectura dramatizada de La Regenta con motivo de los 140 años de su publicación. Kamante Teatro ha creado una versión en la que el hilo conductor es la conversación entre dos sirvientes sobre la novela de Clarín y su repercusión en la ciudad de Oviedo hasta convertirse ellos mismos en protagonistas de la historia.

Además, la Compañía del Alba interpretará Perendi, comedia ganadora en el festival Nel Amaro de teatro profesional en asturiano en el año 2024 y ElEncuentro Teatro y Factoría Norte presentan Dormiyosos, un espectáculo que usará la fauna cantábrica, música, indumentaria tradicional asturiana y objetos reales de todo tipo para crear un lugar donde todo es posible.

En el apartado de danza, a la mencionada función de la compañía Fran Sieira se suma GEURE(R)A, Haribo Dantza Bertikala, danza vertical con video mapping que fue finalista en los Premios MAX de 2024.

Un momento de la representación de 'La Regenta'. Festival Arcu Atlánticu / Kamante Teatro

En cuanto al audiovisual, regresa Arcu de Cine Xixón, en su tercera edición. El festival se divide en cinco secciones. En primer lugar, Arcu de sidra traerá el documental La gran manzana, de David de la Cruz, que usa el cine para unir generaciones, anclándolas a sus raíces y celebrando la tradición de la bebida más famosa de Asturias.

En Arcu de estreno, Manuel García Postigo presenta Palacios del pueblo, sobre la evolución del Centro Municipal Integrado en Gijón, desde su construcción hace más de un siglo hasta la creación de otros similares. En las secciones de ficción, se podrán ver nueve cortometrajes, muchos de los cuales han acumulado premios y nominaciones en diversos certámenes, y llegan por primera vez a Asturias.

Entre todos, el más destacado es Gilbert, cortometraje de animación dirigido por Alex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez que ganó el Premio Goya a mejor cortometraje de animación en 2025. En el mismo modelo, también habrá una selección de cortometrajes documentales de temáticas y estilos muy variados.

Como no podía ser de otra manera, la gastronomía también será protagonista. El festival organizará una serie de talleres y catas que tengan en su centro la cocina atlántica. En diferentes horarios, se podrá disfrutar de hasta cinco tipos de catas: dieta atlántica, cultura sidrera, algas marinas, pan y vino, cervezas atlánticas y sidras atlánticas.

La programación se completará con otras actividades, como las demostraciones en vivo de oficios artesanos típicos de Asturias, que abarcan el torneado de madera, la cestería, el trabajo de telar, cuero y fieltro. También se podrá participar en juegos tradicionales, o visitar exposiciones como la dedicada a Pablo Casanueva.

Para cerrar por todo lo alto el festival, qué mejor que hacerlo en la fiesta del día de Asturias en Gijón del 2 de agosto, antesala de la semana grande de la ciudad. Para ello, se celebrará como es habitual el desfile tradicional con la participación de muchas de las mejores bandas de gaitas de la ciudad.