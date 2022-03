La música es sagrada: vuelve el FIAS con una avalancha de estrenos por todo Madrid

Hace ya seis años que el Festival Internacional de Arte Sacro abrió su programación a las propuestas más innovadoras. En su 32ª. edición, que se celebra desde el 3 de marzo hasta el 8 de abril, el ciclo de actuaciones ha redimensionado “la esfera de lo sagrado, que es anterior al hecho religioso”, según las palabras de su director en El Cultural. En el cargo desde 2016, Pepe Mompeán asegura que una de las apuestas del FIAS es “seguir explorando los distintos lenguajes mediante los que la música se adentra en los límites de lo espiritual y lo transcendente”.

La segunda idea para seguir creciendo es “reivindicar la imaginación”, asegura el director. Por ello, el eslogan “Música que ni imaginas” representa “el carácter visionario del festival, así como su capacidad para reinventarse cada año en la búsqueda de una programación de calidad”, y constituye “una personalidad muy diferente a lo que puede verse habitualmente en otros ciclos de conciertos”. En esta línea, Mompeán ha querido resaltar que “el 90% de los artistas participa por primera vez en el festival”, lo que evidencia una “altísima renovación”.

De la música clásica al indie, pasando por el flamenco, el jazz, el folk o la psicodelia desde la electrónica, el FIAS ha diseñado una programación de lo más heterogénea que cuenta con diez producciones propias. Con arreglo a efemérides musicales y literarias, 46 proyectos artísticos de toda índole confluyen en este festival integrador que, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, cuenta con una presencia cada vez más visible en el panorama nacional.

Hasta 43 de las 46 actuaciones proyectadas en el festival son estrenos y, de todos ellos, 25 son estrenos absolutos: siete en España y cinco en la Comunidad de Madrid. Uno de estos últimos corresponde a la actuación que abre el FIAS 2022 este jueves. Se trata de La Chica, que actúa en el Institut Français a las 20 horas. La francovenezolana presenta su último disco, La Loba, una revolución en torno a la idea de ser mujer y artista a partir sus raíces iberoamericanas, que experimenta con los sonidos desde el piano y los teclados.

Uno de los baluartes en la programación del festival es el centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922 en Granada. Aquel acontecimiento organizado por el compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca posicionó al flamenco en un espacio cultural de prestigio que se le había negado hasta entonces. Un siglo después, “dos conciertos que hemos encargado” desde la organización, según las palabras de Mompeán, sirven de homenaje.

Sueño de 1922 es el espectáculo que, entre el flamenco y el jazz, ofrecerá el pianista Chico Pérez en el Teatro de la Abadía, mientras que Víctor Cabezuelo, líder de la banda indie de Aranjuez Rufus T Firefly, presentará una propuesta de pop y electrónica. Tengo tres estrellas y veinte cruces se presentará en los Teatros del Canal, y acompañarán al artista Gloria Maurel a la batería, el guitarrista Javier Martín y la cantaora Ángeles Toledano.

Las efemérides por los fallecimientos de la poeta Alejandra Pizarnik y la cantante Lhasa de Sela son otras dos motivaciones para el diseño de esta ecléctica programación. La escritora argentina será homenajeada por su paisana, la joven cantante bonaerense Delfina Cheb, que adaptará su obra poética 50 años después de su muerte. Por su parte, el polifacético artista estadounidense Dorian Wood rendirá tributo a la cantante y compositora, que murió con solo 37 años por un cáncer de mama. En su espectáculo, Lasha, estará acompañado por la performer Carmina Escobar.

Otro centenario, esta vez del estreno de Nosferatu, sirve como pretexto para recordar la película de F. W. Murnau. La peste es una deconstrucción musical y visual sobre la obra maestra del expresionismo cinematográfico a cargo del productor, músico y compositor Raül Refree, junto a Pedro Vian y al artista portugués Pedro Maia.

En el plano musical, otra de las figuras emergentes del jazz, David Sancho, presenta su disruptiva propuesta a partir de uno de los mejores discos de la historia reciente: Ok Computer, de la banda Radiohead, que cumple 25 años. En 1997 se publicó también Devil Came To Me, de Dover. De la mano de la discográfica Subterfuge, el FIAS presentará un concierto protagonizado por la banda de punk Featherweight rememorando este álbum imprescindible.

El jazz, una seña de identidad

Desde el nuevo rumbo que tomó el festival en 2016, cuando tomó las riendas Mompeán, el jazz siempre ha tenido una presencia determinante en su programación. La edición de 2022 contará con los estrenos absolutos de los últimos discos de dos genios del jazz actual: los pianistas Marco Mezquida, a trío, e Iván “Melon” Lewis, con su sexteto, que presenta el disco ganador del Grammy Latino al mejor álbum de Jazz Latino.

Por otro lado, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo que brindará la baterista y compositora Lucía Martínez & The Fearless. También estará presente el maestro de la armónica Antonio Serrano, que reinterpreta a Johann Sebastian Bach desde el jazz. Harmonica Baroque Ensemble será la obra que presente junto al clavecinista Daniel Oyarzabal, el violonchelista Josetxu Obregón y el tiorbista Daniel Zapico.

Los proyectos más heterodoxos que completan el caleidoscópico ciclo de conciertos del FIAS corren a cargo de los norteamericanos The Microphones y Elephant Micah, la canadiense Julie Doiron, el brasileño Sessa o el debut de los chilenos Emilia y Pablo. Además, el personalísimo universo sonoro de Pablo Und Destruktion converge con la electrónica intimista de Elena Setién, compositora, multi-instrumentista y cantante, que estrena Unfamiliar Minds, un trabajo tan bello como triste con referencias a la pandemia. Estrechando las distancias temporales, también tendrá lugar la presentación del disco de Tarta Relena, un proyecto híbrido entre la música medieval, la tradición popular y la electrónic.

Conservando la tradición

Sin descuidar la esencia que conserva el nombre del festival, acudirán formaciones pioneras que abrieron el camino en España a la música antigua como La Real Cámara de Emilio Moreno, Al Ayre Español de Eduardo López Banzo, Premio Nacional de Música en 2004, y Accademia del Piacere de Fahmi Alqhai, que cumple 20 años en 2022.

A ellos se sumarán Tiento Nuovo, dirigido por el clavecinista Ignacio Prego, el violinista Daniel Pinteño y su Concerto 1700, Vandalia, Alternative History Quartet, Accademia d’Arcadia, Paper Kite, Exordium Musicae, La Réjouissance, Gara Quartet, Il Fervore, Protean Quartet, OBNI y Thaleia.

Por último, Agrupación Señor Serrano y Nereydas estrenan en el Teatro de la Abadía el espectáculo teatral Extinción entre el 12 y el 24 de abril, en lo que constituye una extensión especial del FIAS. En su 32ª. edición, hasta 10 escenarios serán testigos del monumental abanico de actuaciones. Teatros del Canal, Teatro de La Abadía, la Sala Cuarta Pared, el Centro Cultural Paco Rabal, la Basílica Pontificia de San Miguel, las iglesias de San Marcos, del Real Monasterio de la Encarnación y de San Millán y San Cayetano, la Capilla del Palacio Real y el Institut Français son los espacios elegidos.

El director se ha mostrado “especialmente satisfecho de las oportunidades que el FIAS concede a una espléndida generación de músicos españoles, que no siempre encontraban su justo reconocimiento en el circuito, para hacer visible su trabajo y talento”. Asimismo, “el FIAS sigue siendo un proyecto en construcción”, ha advertido Mompeán en El Cultural. Y es que “cualquier proyecto cultural nunca debería dejar de estar en ese proceso de transformación”, ha concluido.

