Misterios por resolver

Harry Palmer: el expediente Ipcress

Creador: John Hodge & James Watkins. Intérpretes: Joe Cole, Tom Hollander. Productora: Altitude Television / Independent Television. Reino Unido, 2022. Movistar Plus +. Estreno: 2 de mayo

Harry Palmer, el agente del servicio secreto británico creado por Len Deighton, bien pudo haberse convertido en un James Bond de clase obrera, solo que la franquicia protagonizada por Michael Caine en la segunda mitad de los 60 no tuvo tanto recorrido como la impulsada por Sean Connery apenas tres años antes, los que separan Agente 007 contra el Dr. No (Terence Young, 1962) de Ipcress (Sidney J. Furie, 1965). Las dos sagas compartían productor (Harry Saltzman) e intercambiaron el talento del compositor John Barry y el oficio de un realizador como Guy Hamilton, que después de firmar Goldfinger (1964) dirigió la segunda parte de las aventuras de Palmer, Funeral en Berlín (1966). 57 años después, John Hodge y James Watkins adaptan la primera novela de Deighton en forma de miniserie de seis episodios, con un Joe Cole que se esfuerza por igualar el inimitable desparpajo de Caine. Watkins se mira en la estética seca y cortante que Sidney J. Furie le imprimió a Ipcress para firmar esta historia de espías ambientada en el Berlín de la Guerra Fría con un protagonista que se parece tanto a un gentleman como una pinta de cerveza a un Dom Perignon.



Colin Firth y Toni Collette en 'The Staircase'

The Staircase

Creador: Alfonso Campos. Intérpretes: Colin Firth, Toni Collette. Productora: Annapurna Television / HBO Max. País: Estados Unidos, 2022. HBO Max. Estreno: 5 de mayo

En 2004, el director francés Jean-Xavier de Lestrade dio carta de naturaleza al género del true crime colándose en la vida del novelista Michael Peterson, acusado del asesinato de su esposa Kathleen. Lestrade y su equipo, que venían de ganar un Óscar al mejor documental por Un culpable ideal (2001), consiguieron acceso total a la vida del escritor, de sus familiares y de sus abogados para rodar una sobrecogedora docuserie que tuvo dos entregas más en 2013 y en 2018 para dar testimonio del inacabable proceso judicial contra el principal sospechoso. Ahora, Antonio Campos (Christine, The Sinner, El diablo a todas horas) ha dramatizado los hechos en esta miniserie de ocho episodios para HBO Max y para ello ha contado con un abracadabrante Colin Firth en el papel de Peterson y una no menos impresionante Toni Collette como su mujer, amén de otros rostros conocidos como Sophie Turner (Juego de Tronos), Michael Stuhlbarg (Dopesick) o Dane DeHaan (La historia de Lisey). Además, Campos juega hábilmente con la cronología para alimentar de dudas una trama ya de por sí enrevesada, llena de secretos y mentiras, pasados ocultos y revelaciones difíciles de asumir. The Staircase parece inagotable.

Javier Cámara y Mónica López en 'Rapa'

Rapa

Creador: Jorge Coira & Fran Araújo. Intérpretes: Javier Cámara, Mónica López. Productora: Portocabo / Movistar Plus +. España, 2022. Movistar Plus +. Estreno: 19 de mayo

El nuevo proyecto de los hermanos Jorge y Pepe Coira puede verse como un correlato de Hierro (2019-2021), su anterior trabajo para Movistar Plus +, esta vez desarrollado en estrecha colaboración con el Director Editorial de Ficción de la plataforma, Fran Araújo. Aquí se abandonan el sol canario y los paisajes desérticos para desplazarse hasta Cedeira, pero los fundamentos de este whodunit neblinoso se espejan en aquellos que sirvieron para levantar la serie protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, aquí relevados por otros dos actores de incuestionable magnitud como Javier Cámara (Venga Juan, The Young Pope) y Mónica López (Antidisturbios, The Head). Asistiremos, de nuevo, a una trama criminal (aquí el misterioso asesinato de la alcaldesa del pueblo) desarrollada en un entorno que influye en la evolución de los acontecimientos. Para muestra, un pequeño botón argumental: Tomás (Cámara), un profesor recién llegado a la localidad, encontrará el cuerpo de la primera edil en lo alto de una montaña envuelta en niebla, lo que le impide distinguir con claridad las circunstancias que rodean el homicidio: ¿vio a alguien más? ¿De qué color era el coche que pasó por la zona?

