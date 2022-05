Las posmodernas cartas de amor de Blanca Llum

Noticias relacionadas Menos pero mejor. Claves de la edición en catalán

Filóloga y educadora social (actualmente trabaja en un piso tutelado para personas con diversidad funcional), de Blanca Llum (Barcelona, 1986) conocíamos la traducción de algunos de sus poemas (la editorial Ultramarinos publicó en 2018 Este amor que no es uno), y su labor como editora, que la han convertido en una de las más interesantes nuevas voces de la literatura catalana.

La princesa sois Vos

Blanca llum

Traducción de Unai Velasco. Club Editor, 2022. 112 pp. 15 €

Para consolidar esa certeza, ahora debuta como narradora con La princesa sois Vos, una espléndida novela epistolar en la que una voz de mujer se entrega, reta, desnuda, provoca, se confiesa, se rinde y combate hasta vencer a un interlocutor indefinido y mudo.

Como si de Las penas del joven Werther se tratara, pero en los tiempos de la indeterminación de géneros y del poliamor, la novela desafía al lector con un lenguaje poético sin cursilerías (“casi todo derrumba dos cuerpos que han suprimido la Distancia por no poderse acercar”), con una voz que de pronto recuerda una cita bajo un puente y el encuentro con la policía, o se tizna de humor para contar(le) que tras tomar una infusión “ni Vos ni el Sueño me vinisteis a la cabeza. Solo que me meaba”.

El giro final (no teman, no voy a hacer spoiler) demuestra la ambición de su autora, y su enorme talento.

