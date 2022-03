El 'star system' de la nueva ficción televisiva

Tiempo de victoria. La dinastia de los Lakers

Creador: Max Borenstein. Intérpretes: J. C. Reilly, Q. Isaiah, J. Clarke. Productora: HBO / Hiperobject Industries. País: EE.UU, 2022. Plataforma: HBO Max. Estreno: 7 de marzo

Entre 1980 y 1989, los Lakers de Los Ángeles ganaron cinco títulos de la NBA. Fue la década del showtime, el periodo en el que Earvin ‘Magic’ Johnson alumbró el mundo del baloncesto. También fueron los años de plenitud de Kareem Abdul-Jabbar. De aquella edad dorada del básquet dio buena cuenta Jeff Pearlman en su ensayo Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s que ahora adaptan para la televisión Max Borenstein (The Terror), Rodney Barnes (Heels) y Jim Hecht.

Además, y tras el incontestable triunfo de Succession, Adam McKay se encarga de fijar la estética de esta miniserie de diez episodios que, aprovechando el éxito generado por el documental The Last Dance a propósito de los Bulls de Michael Jordan, indaga en las relaciones personales y profesionales entre jugadores, técnicos y ejecutivos de la franquicia angelina. Trabajar estos acontecimientos desde la ficción nos permitirá ver a John C. Reilly como Jerry Buss, dueño del equipo; a Adrien Brody como el laureado entrenador Pat Riley y a Michael Chiklis como Red Auerbach, el técnico de los Boston Celtics, máximo rival de los Lakers durante aquellos gloriosos años 80.

Los últimos días de Ptolomey Grey

Creador: Walter Mosley & Ramin Bahrani. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Dominique Fishback. Productora: Apple. País: Estados Unidos, 2022. Plataforma: Apple TV. Estreno: 11 de marzo

En Los últimos días de Ptolemy Grey, el escritor californiano Walter Mosley se aparta ligeramente de la línea noir que atraviesa la saga novelística protagonizada por Easy Rawlins y que arrancó con El demonio vestido de azul, para elaborar un relato de corte memorístico protagonizado por un anciano de 93 años afectado de demencia. Un espléndido Samuel L. Jackson encarna a Ptolemy Grey, un viejo de mente frágil que sobrevive gracias a los desinteresados cuidados de un familiar. Cuando Ptolemy se encuentre solo y desamparado, su joven sobrina Robyn (Dominique Fishback) será el asidero que lo mantenga amarrado a la realidad.

Los dos acabarán formando una extraña pareja –por momentos es casi una buddy movie intergeneracional– y con la ayuda de un tratamiento médico que restaura los recuerdos, intentarán poner en orden la desbaratada vida del anciano, al tiempo que tratan de resolver el misterio que les ha obligado a compartir sus vidas. Diez años después del lanzamiento de la novela, el propio Mosley se ha encargado de su adaptación mientras que el director Ramin Bahrani (nominado al Óscar por el guion de Tigre Blanco) dirige todos los capítulos.

Justicia

Creador: Bruce Goodison & Kevin Sampson. Intérpretes: Maxine Peake, Bobby Schofield, Rob Jarvis. Productora: World Productions. País: Reino Unido, 2022. Plataforma: Filmin. Estreno: 25 de marzo

La plataforma Filmin siempre está muy atenta a las novedades procedentes del mercado británico. De hecho, este mes estrenará la coproducción Close to me, protagonizada por la danesa Connie Nielsen (Gladiator), y el drama carcelario Screw. Junto a ellas llega Justicia, en la que se narran las consecuencias de la llamada tragedia de Hillsborough acaecida durante la celebración de la semifinal de la Copa de Inglaterra que enfrentó al Liverpool y al Nottingham Forest el 15 de abril de 1989 y que costó la vida a 97 personas.

La miniserie de cuatro episodios, escrita por Kevin Sampson y dirigida por Bruce Goodison, se centra en la búsqueda de justicia de Anne Williams (Maxine Peake) tras el fallecimiento de su hijo a causa de la avalancha provocada por el exceso de aforo en el estadio que albergó el encuentro. Mitad estudio forense mitad drama desgarrador, Justicia no es apta para almas sensibles, pues ilustra con una estética apagada y feísta (lo que cuenta es horrible) la epopeya de una madre coraje que no está dispuesta a que el cadáver de su hijo quede enterrado bajo una pila de excusas destinadas a eludir responsabilidades.

