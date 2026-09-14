La nueva película de Woody Allen ambientada en Madrid arranca su rodaje en octubre con un elenco internacional

Woody Allen comenzará a rodar su próxima película en Madrid el próximo 5 de octubre. El cineasta estadounidense rodará sobre todo en el centro de la capital con algunas escenas en Aranjuez.

La película, denominada provisionalmente Wasp 2026, contará con el patrocinio tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital, que consideran que la película "promocionará la región en todo el mundo", ya que se rodará íntegramente en la comunidad y en su título incluirá el nombre de Madrid.

El elenco lo encabezan las actrices Alexi Wasser y Jemima Kirke (ambas coincidieron en la serie Girls), junto al español Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet), el neozelandés Marton Csokas (El Señor de los Anillos, The Equalizer) y Jakob Oftebro (Kon-Tiki, Hamilton), , según ha anunciado este lunes en un comunicado Wanda Visión, una de las productoras.

El próximo 1 de octubre se darán más detalles sobre el rodaje y sus protagonistas, "en una película en la que Madrid no será un simple escenario, sino que se convertirá en un personaje más", asegura la nota, durante una rueda de prensa que tendrá lugar en una de las localizaciones del rodaje, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

"Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", declaraba Allen el pasado 4 noviembre, cuando se anunció el proyecto.

Cuenta con un contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid para fomentar el turismo en la región con la película número 51 del director neoyorquino.

Woody Allen ha rodado en España dos películas Rifkin's Festival, que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y Vicky Cristina Barcelona, en la capital catalana.

El ganador de cuatro Oscar, tres como mejor guion por Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Medianoche en París, y uno como mejor director, volverá así a ponerse detrás de las cámaras tras su último trabajo, Golpe de suerte (2023).