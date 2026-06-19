La Ley del Cine sigue adelante gracias al apoyo de Junts a cambio de "una protección" específica para el catalán

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). Foto: Jesús Hellín / Europa Press

El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado este jueves en el Congreso su primera votación con el rechazo de las dos enmiendas de totalidad con las que PP y Vox buscaban tumbar una norma que, como han coincidido la mayoría de grupos, llega "tarde" aunque con la necesidad de actualizar un texto "desfasado" de 2007.

El Pleno del Congreso de los Diputados Ejecutivo ha rechazado ambas enmiendas a la totalidad, gracias a 175 votos en contra, salvo los de PP, Vox y UPN (172) que han apoyado la devolución de la norma. La votación no ha tenido ninguna abstención.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia "la mejor ley posible" y para ello ha apelado al consenso entre las fuerzas políticas.

Quienes sí han apoyado el proyecto han sido Junts, grupo parlamentario con el que el Gobierno tiene una complicada relación en los últimos tiempos y cuyo voto a favor era indispensable para que saliera adelante la norma.

Josep Maria Cruset ha recordado que, pese a los "incumplimientos reiterados" del Gobierno en otros ámbitos, la ley del cine formaba parte de una serie de leyes que quedaron exentas de ese bloqueo político por contar con acuerdos ya cerrados o en fase avanzada de negociación. Según ha detallado, el acuerdo incorpora una "huella muy potente" de Junts.

Cruset ha señalado que el catalán contará con una protección específica a través de una reserva de fondos del sistema de apoyo al cine, así como con una mayor cuota de pantalla y medidas para incentivar la exhibición de producciones en catalán en salas comerciales.

Urtasun responde a las enmiendas

En su respuesta a la enmienda de Vox, Urtasun ha criticado su posición, vinculándola con modelos que, a su juicio, implican el desmantelamiento de instituciones públicas culturales.

Sobre la enmienda del PP, Urtasun ha reprochado a la diputada 'popular' Sol Cruz-Guzmán que haya hecho este jueves "politiquería" y ha asegurado que ha atendido la mano al PP "desde el primer minuto". "Nos hemos reunido muchas veces para ofrecerle consenso, pero nunca lo ha querido", ha afirmado.

En este sentido, Urtasun ha pedido que no le acuse de que la ley llega dos años tarde porque "si llega dos años tarde es porque la han estado bloqueando" y ha sostenido que el sector audiovisual no ha pedido frenar la norma, sino precisamente su aprobación.

La diputada popular Sol Cruz Guzmán, que se ha dirigido a Urtasun como "ministro fallido", ha cuestionado la gestión del Ministerio en los últimos años y ha acusado al Gobierno de Sánchez de no haber ejecutado de forma adecuada los fondos europeos ni haber desarrollado reformas pendientes del sector cultural, como Estatuto del Artista o Ley de Derechos de Autor.

En su intervención, ha reprochado a Urtasun que ha tardado tres años en impulsar la Ley del Cine, además de sugerir que el texto llega al Congreso en un contexto de "escándalos" y "fin de ciclo".

La 'popular', no obstante, ha tendido la mano a los grupos y al propio sector cinematográfico para negociar un texto "desde cero" que impulse una ley "ambiciosa" para el cine español, al que ha definido como elemento de cohesión cultural del país.

Por su parte, el diputado de Vox, José Ramírez del Río, ha definido la norma del Ejecutivo como "prácticamente idéntica" a la impulsada por el anterior ministro Miquel Iceta. "Esta ley ya la presentó Iceta hace tres años. Por tanto, me parece llamativo el ardor que ha puesto (Urtasun) en defender una ley que no es suya", ha señalado.

El diputado socialista Marc Lamuà ha acusado al PP y Vox de presentar sendas enmiendas como respuesta a una estrategia de bloqueo parlamentario. Lamuà ha calificado estas enmiendas como un "ejercicio de filibusterismo" destinado, a su juicio, a impedir que el Congreso continúe legislando y que el proyecto avance a fase de enmiendas.





El portavoz del BNG, Nestor Rego, ha defendido la incorporación del plurilingüismo, con especial atención al gallego, mientras que el portavoz del PNV en el Congreso, Joseba Andoni Agirretexea, ha considerado que el texto propuesto por Urtasun "tiene base suficiente para seguir trabajándose" y que sus carencias pueden corregirse mediante enmiendas parciales.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha valorado la reactivación de la ley de Cine como una "buena noticia para el sector y para la sociedad", y ha defendido la necesidad y urgencia de actualizar un marco normativo que considera desfasado. En este sentido, ha señalado que la nueva ley debe adaptarse a esos cambios y corregir errores previos, citando entre ellos la definición de "productor independiente" introducida en la ley audiovisual de 2022.