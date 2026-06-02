Bizarrap y Bad Bunny ponen voz a personajes y Taylor Swift entrega una canción en 'Toy Story 5'

El productor y artista argentino Bizarrap se incorporará al elenco de voces en español de Toy Story 5, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje, uniéndose a Bad Bunny, como otra de las estrellas destacadas que forman parte del filme.

El argentino, ganador de cuatro Premios Latin Grammy, dará vida a un excéntrico y protector integrante de la comunidad de juguetes llamado 'Santa de Jardín', que aparece en el patio trasero de una zona residencial de la película, de acuerdo con un comunicado divulgado este lunes por The Exclusive Agency, representante del artista.

El personaje del creador de las Bizarrap Sessions compartirá una escena con el juguete 'pizza con anteojos' cuya voz es prestada por Bad Bunny, según la misma fuente.

Esta será la primera vez que el argentino participa en la pantalla grande; en paralelo, continúa lanzando música y participando en festivales en América Latina.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia y aventura, y cuya banda sonora contará con una canción original interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.



El tema, escrito y producido por Swift y Jack Antonoff, "se lanzará en todas las plataformas de música de contenidos en línea (streaming) y de compra el viernes, 5 de junio", anunció este lunes Disney en un comunicado.

La canción marcará el regreso de Swift a las raíces country, "mezclando estilos que han definido su exitosa carrera como compositora e intérprete", agregó el escrito.



La cantante cuenta con una trayectoria en la composición para la gran pantalla con canciones originales para bandas sonoras de películas como Los Juegos del Hambre (Safe & Sound, 2012) y aportó el tema Carolina (2022) para el largometraje La chica salvaje, que le valió nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics' Choice Awards.