'El drama': Zendaya y Robert Pattinson desvelan sus secretos más íntimos en una inquietante comedia negra

A Kristoffer Borgli (Oslo, 1985) le encanta incomodar al espectador. Ya lo hizo en la inteligente y desconcertante comedia negra Sick of Myself (2022), en donde una mujer deformaba su rostro para fingir una enfermedad y, asumiendo el estatus de víctima, triunfar en las redes sociales (mientras perdía la cabeza).

Ese comentario sobre la angustia y la falsedad en el mundo de la imagen y la exposición continua en el que vivimos se trasladó a su siguiente proyecto, Dream Scenario (2023), en donde un profesor de biología interpretado por Nicholas Cage se convertía en estrella mediática cuando empezaba a aparecer en los sueños de multitud de personas desconocidas.

Sin embargo, a pesar del innegable interés de estos dos trabajos, que ya alertaban de la configuración de una voz autoral de indudable fuerza, el reclamo de El drama es, más bien, su pareja de protagonistas, Zendaya y Robert Pattinson, dos intérpretes de amplio registro que han sabido a lo largo de sus respectivas carreras combinar su participación en grandes producciones de carácter comercial con proyectos con más riesgo e intención.

A simple vista (sobre todo para el espectador menos informado), El drama tiene la apariencia de una comedia romántica. De hecho, su arranque parece un lugar común del género: un hombre comenta con un amigo los votos que ha escrito para su boda, mientras varios flashbacks nos llevan a los primeros capítulos del ciclo de la vida habitual de una pareja.

Por ejemplo, atendemos a cómo arranca la relación entre Charlie y Emma, a los detalles de su vida sexual, al tiempo perdido, a la complicidad entre ambos… Aunque la fotografía plana e hiperrealista es la típica de cualquier romcom actual, hay elementos que alertan del giro siniestro de los acontecimientos: un montaje asincopado, una música nerviosa, tanto como la interpretación de Pattinson...

Todo cambia en la prueba de menú para el convite del enlace. Acompañados por una pareja de amigos, Mike (Mamoudou Athie) y Rachel (Alana Haim), deciden jugar a un juego: cada uno de ellos tendrá que confesar qué es lo peor que han hecho en su vida.

La revelación de Emma –que no desvelaremos aquí para mantener su impacto, aunque solo diremos que dependerá de cada espectador aceptar que sea o no plausible– provocará un auténtico tsunami emocional en la relación a una semana de la boda y Charlie verá como su estabilidad psicológica se desmorona.

Zendaya y Robert Pattinson, en 'El drama'

De esta manera, la aparente comedia romántica muta a una inquietante comedia negra que nos habla de la duda, de la culpa y de los límites de lo que alguien puede aceptar de su pareja. Borgli sigue mostrando filo para sacar un lado siniestro de lo cotidiano, en especial todo lo relacionado con los preparativos de la boda, desde el ensayo del baile a la conveniencia de mantener como dj a una adicta a la heroína, hasta desembocar en un clímax satisfactorio desde el punto de vista del vodevil.

Quizá se pueda achacar a Borgli varias fallas, como su incapacidad de profundizar en aquello que da título al filme, pero es innegable que hay aquí un director sin miedo a retar al espectador y con la intención de encontrar propuestas que se salgan de la horma de Hollywood, en donde parece que ya ha conquistado su sitio.