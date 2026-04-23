Muere a los 56 años Ignasi Camós, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Ignasi Camós Victoria, director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) desde junio de 2023, ha fallecido a causa de un cáncer. Ocupaba este cargo en el Ministerio de Cultura tras haber formado parte, desde 2021, del gabinete del ministro como asesor parlamentario.

Doctor en Derecho, Camós desarrolló una trayectoria vinculada tanto a la Administración pública como al ámbito académico. Antes de su etapa en el Ministerio de Cultura, ejerció como asesor parlamentario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entre 2020 y 2021. Con anterioridad, había desempeñado funciones similares en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración entre 2018 y 2019.

Su carrera profesional incluyó también puestos técnicos en distintos ámbitos de la Administración. Fue consejero técnico en el Ministerio de Educación y formó parte de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Asimismo, desarrolló parte de su actividad en la Generalitat de Catalunya, donde ocupó diversos cargos.

En paralelo a su labor institucional, Camós mantuvo una trayectoria académica como profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Girona. Su actividad docente se centró en esta área del ordenamiento jurídico, combinándola con sus responsabilidades en el sector público. Además, era funcionario de la Administración General del Estado.

Camós asumió la dirección general del ICAA en junio de 2023, organismo encargado de la planificación y ejecución de las políticas públicas relacionadas con el cine y el sector audiovisual en España. Desde este puesto, participó en la gestión de programas de apoyo, regulación y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual.

El Ministerio de Cultura ha señalado, tras conocerse su fallecimiento, su labor al frente del organismo durante el periodo en el que desempeñó el cargo. A lo largo de su trayectoria, Camós desarrolló funciones en distintos departamentos ministeriales y organismos públicos, así como en el ámbito universitario