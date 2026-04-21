Woody Allen comenzará a rodar su película ambientada en Madrid el 5 de octubre

El director Woody Allencomenzará a rodar su próxima película en Madrid el 5 de octubre de este año, denominada provisionalmente Wasp 2026, y que contará con el patrocinio tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital.

La fecha de rodaje ha sido trasladada a los periodistas a través de la Consejería madrileña de Cultura, que también ha señalado que la película "promocionará la región en todo el mundo", se rodará íntegramente en la comunidad y en su título incluirá el nombre de Madrid.

Esta era una de las condiciones, incluir Madrid en el título, que se adelantó el pasado 30 de octubre y que añadía el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, con el director neoyorquino para fomentar el turismo en la región en su película número 51.

Woody Allen ha rodado en el pasado películas como Medianoche en París, Rifkin's Festival, que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y Vicky Cristina Barcelona, en la capital catalana.

La película iba a comenzar su rodaje esta primavera, pero finalmente se ha pospuesto varios meses. "Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", declaraba Allen el pasado 4 noviembre, cuando se anunció el proyecto.

La película ha sido descrita como una comedia contemporánea que reflejará de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita madrileño.

El ganador de cuatro Oscar, tres como mejor guion por Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Medianoche en París, y uno como mejor director, volverá así a ponerse detrás de las cámaras tras su último trabajo, Golpe de suerte (2023), con Lou de Laâge y Melvil Poupaud como protagonistas y estrenada en el Festival de Venecia.

La película, que se estrenará en todo el mundo, también será presentada en un festival internacional y se preestrenará en tres ciudades internacionales.