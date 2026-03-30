Arnold Schwarzenegger vuelve a Belfast 60 años después para ser investido doctor honoris causa

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger ha sido investido este lunes como doctor honoris causa por la Universidad de Ulster (Irlanda del Norte) por su contribución al servicio público, la defensa del medio ambiente y las artes.

"Pocos individuos han influido en la cultura global a través del deporte, el cine y la vida pública de la manera en que lo ha hecho el doctor Arnold Schwarzenegger", destacó Paul Bartholomew, vicerrector de la universidad, en un acto celebrado en el campus de Belfast.

Antes, durante su paso por la alfombra roja, la estrella de Hollywood saludó a decenas de estudiantes que lo recibieron con pancartas en las que se leía "Ulster he's back" o "Hasta la vista Ulster", en referencia tanto a sus celebérrimos diálogos en la saga Terminator como a su regreso a la provincia británica.

Schwarzenegger calificó de "increíble" su vuelta a la capital norirlandesa 60 años después de la primera visita, cuando llegó invitado por un juez de culturismo local para participar en una competición del deporte que le dio fama y le abrió las puertas al cine.

"Así que vine aquí, invitado por Ivan Dunbar, este hombre irlandés, ¿Creo que su familia está aquí? Lamentablemente ha fallecido, pero ahí fue donde comenzó todo para mí, en Irlanda, en Belfast", recordó el actor, quien también fue gobernador de California (2003-2011).

A este respecto, Bartholomew celebró que Schwarzenegger, de 78 años, aprovechó su fama como una "plataforma para hacer el bien" y ya como político se convirtió en un "firme defensor del medio ambiente, del pueblo de California y de las causas filantrópicas que promueve".

"Es maravilloso volver a Irlanda del Norte y poder ver esto. No es algo con lo que soñara cuando tenía 19 años, cuando estuve aquí hace 60 años: que algún día volvería para recibir un doctorado honoris causa, es increíble", señaló el actor.

Aquel adolescente nacido en Austria participó en 1966 en Londres en la competición de Míster Universo y, aunque quedó segundo, captó la atención de Dunbar, quien le dio algunos consejos e invitó a una exhibición de culturismo en Belfast.

En una entrevista con The Irish Times en 1995, Dunbar contó que le pagó el viaje porque Arnold no tenía entonces dinero y que tampoco hablaba inglés: "No tenía nada más que entusiasmo y talento, y vaya si tenía talento"