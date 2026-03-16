Michael B. Jordan gana el Oscar 2026 al mejor actor por 'Los pecadores'

Michael B. Jordan ha ganado el Oscar al mejor actor protagonista por su trabajo en Los pecadores, donde interpreta a los dos gemelos protagonistas.

Este año, la carrera por el Oscar en esta categoría presentó a cinco intérpretes que ofrecieron transformaciones memorables en la gran pantalla. Los nominados que llegaron a la gala fueron Timothée Chalamet por Marty Supreme (dirigida por Josh Safdie), Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra (de Paul Thomas Anderson), Ethan Hawke por Blue Moon (de Richard Linklater), Michael B. Jordan por Los pecadores (de Ryan Coogler) y el brasileño Wagner Moura por El agente secreto (bajo la dirección de Kleber Mendonça Filho).

Cada uno de los actores brilló liderando relatos de tonos radicalmente opuestos. DiCaprio protagonizó una frenética sátira política encarnando a un miembro de un grupo armado en la frontera mexicana, mientras que Jordan se sumergió en el terror y la acción en una atrevida historia sobre vampiros sureños en la que interpretó a dos hermanos gemelos.

Por su parte, Chalamet plasmó la asfixiante y caótica vida de un excéntrico jugador de ping-pong, Moura sostuvo la tensión de un oscuro thriller político sobre la historia no oficial de Brasil, y Hawke entregó una desgarradora interpretación biográfica encarnando al atormentado letrista Lorenz Hart durante la noche de estreno del exitoso musical Oklahoma!.

En las semanas previas a la apertura de los sobres, la categoría se perfilaba como una de las más interesantes de la noche, aunque las quinielas terminaron inclinándose hacia Michael B. Jordan. Su aclamado papel en Los pecadores, cinta que hizo historia este año al lograr el récord absoluto de 16 nominaciones, lo colocó en la pole position de la carrera. No obstante, estrellas consagradas como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet figuraban en las apuestas como las grandes alternativas dispuestas a dar la sorpresa, respaldados por la enorme visibilidad de sus respectivas producciones.

La trayectoria hacia los Oscar en esta categoría estuvo marcada por una fuerte competencia en los certámenes previos. Moura y Chalamet se hicieron con los Globos de Oro en las categorías de drama y comedia, respectivamente. En los Critics Choice Awards, los premios de la crítica de Hollywood, el premio al mejor actor fue para Chalamet y Michael B. Jordan se llevó el premio del Sindicato de Actores (SAG).