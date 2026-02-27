'Sorry, Baby': la debutante Eva Victor sorprende y convence con un sereno drama sobre el abuso sexual

Notable irrupción de Eva Victor (París, 1994) con Sorry, Baby. Y no solo por el magnetismo que desprende como actriz, que es mucho, sino por la inteligencia que demuestra como directora y guionista en su primera película.

No era fácil sorprender y convencer abordando un tema tan recurrente en el audiovisual contemporáneo como el abuso sexual. Recurrente con razón, solo hay que atender a la actualidad política de nuestro país, con sonoros casos tanto en el PP como en el PSOE y también en la cúpula de la policía.

Sin ir más lejos, el cine español entregaba este 2025 La furia (Gemma Blasco), una película similar en sus pretensiones a las de Sorry, Baby: sacar a la luz las oscuras heridas que una experiencia de esta índole genera en cualquier persona.

Pero si en el debut de Gemma Blasco esto se lograba por la vía de lo perturbador y lo escatológico, con una puesta en escena que buscaba ante todo el impacto, en el filme de Victor todo es sereno y emotivo. Dos propuestas totalmente antagónicas en las formas, y ambas muy meritorias.

En cualquier caso, la película de Victor no deja de ser juguetona. Partiendo de un empaque general de drama indie algo formulario, la película introduce elementos de diversos géneros que aportan pequeñas variaciones tonales a la historia de Agnes. Se trata de una joven brillante y con encanto que busca abrirse camino en una pequeña universidad de Nueva Inglaterra, en el campo de la Literatura.

Construida a través de capítulos que rompen la linealidad temporal, atendemos a cómo se produce la agresión que quiebra a la protagonista y, sobre todo, a sus consecuencias.

Quizá la mayor evidencia de talento de Victor se encuentra precisamente en cómo nos narra el abuso sexual: dejándolo, primero, en off –solo vemos a la protagonista entrar en una casa y salir horas después– y, más tarde, haciendo que sea Agnes quien lo relate a su amiga Lydie (Naomi Ackie), de forma precisa, algo distanciada, obligando a que trabaje la imaginación del espectador.

Naomi Ackie y Eva Victor, en 'Sorry, Baby'

Ambientada en el estado de Maine, cuna y territorio literario de Stephen King, la película, como decíamos, toma elementos de géneros como el terror –la casa aislada de la protagonista en la que se escuchan espeluznantes crujidos por las noches–, pero también del cine de juicios –es entrevistada para formar parte de un jurado– o de la comedia romántica –mantiene una errática relación con un vecino, entrañable pero simplón en exceso– o universitaria –el hilarante personaje de Natasha (Kelly McCormack), la envidiosa compañera de tesis de Agnes–.

Todo ello lo maneja a la perfección Eva Victor para ir desgranando ante el espectador la psique herida de la protagonista, valiéndose también de diálogos sutiles, que sugieren mucho y subrayan poco. Algo que quizá la directora traiciona en la escena final, demasiado escrita, demasiado cruda. Un golpe demasiado sentimental que desentona del resto del filme.

Un pequeño desliz que, en cualquier caso, no empaña este íntimo y tierno retrato de lo complejo que resulta convivir con el trauma.