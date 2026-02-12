Una Berlinale con poco 'glamour' lo fía todo al cine de autor y se olvida de los directores españoles

Situado en plena temporada de premios, que cada año parece más larga y agotadora, y con las majors cada vez más reacias a que los críticos pueden apuntar el dedo hacia abajo a alguna de sus películas un tiempo antes de su estreno, el Festival de Berlín no ha conseguido en su nueva edición convocar demasiado glamour hollywoodense.

En la sección oficial, tan solo aparecen con la etiqueta de estrella los nombres de Amy Adams, Channing Tatum, Juliette Binoche y Elle Fanning, aunque ninguno de ellos viene precisamente con un blockbuster debajo del brazo.

Adams protagoniza At the Sea, el nuevo drama del húngaro Kornél Mundruczó tras el éxito de Fragmentos de una mujer (2020), filme de Netflix por el que Vanessa Kirby obtuvo la nominación al Oscar.

Por su parte, Tatum compite con Josephine, nueva película de Beth de Araujo tras la impactante El club del odio (2022), filme rodado en un único plano secuencia sobre feminidad y supremacismo blanco en la América profunda.

Este nuevo trabajo, un drama psicológico sobre una niña traumatizada tras presenciar una brutal agresión en el que Gemma Chan acompaña a Tatum, llega tras triunfar en Sundance con el Premio Especial de Jurado y el Premio del Público.

Gemma Chan y Channing Tatum, en 'Joshepine'

Juliette Binoche protagoniza un drama que aborda el tema de la demencia en la senectud en Queen at Sea, del estadounidense Lance Hammer. Y Elle Fanning participa en la coral Rosebush Pruning, trabajo del brasileño Karim Aïnouz ambientado en España sobre los secretos que anidan en una familia, con otros rostros conocidos como Callum Tatum, Riley Keough o Elena Anaya.

Fuera de competición, en Berlinale Special, si encontramos alguna superproducción con ambiciones comerciales, como el regreso casi una década después de Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003) o El llanero solitario (2014), que presenta la comedia de ciencia-ficción sobre los peligros de la IA, Buena suerte, pásalo bien y no mueras, con Sam Rockwell de protagonista.

Aunque quizá sea The Weight, filme de aventuras ambientado en el Oregon de 1930, el que cuente con un reparto más atractivo, comandado por Ethan Hawke y Russell Crowe.

El cine español tampoco cuenta con demasiados representantes, justo después de un lustro con grandes logros en la Berlinale como el Oso de Oro a Alcarràs (Carla Simón, 2022) o el Oso de Plata a mejor interpretación a Sofía Otero por 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, 2023).

Este año, la representación española se limita a las coproducciones Iván & Hadoum (España, Alemania, Bélgica), debut de Ian de la Rosa, y Narciso (Paraguay, Alemania, Uruguay, Brasil, Portugal, España y Francia), dirigida por Marcelo Martinessi.

En Berlinale Shorts aparece Christian Avilés con Stallion y la bola de cristal y en Generacion 14Plus, Chicas tristes (México, España, Francia), de Fernanda Tovar.

Una imagen de 'Iván & Hadoum'

Lo que sí destila la sección oficial de Berlinale es su apuesta por un cine de autor de prestigio procedente de cualquier rincón del mundo. Ahí están, por ejemplo, los trabajos de los australianos Markus Schleinzer y Warwick Thornton.

El primero estrena Rose, un drama transgénero ambientado en el siglo XVII, en blanco y negro, protagonizado por la alemana Sandra Hüller, que estuvo nominada al Oscar por Anatomía de una caída (2023). El segundo, Wolfram, sobre dos forajidos que desatan una ola de terror en la Australia de los años 30.

También pugnará por el Oso de Oro el francosenegalés Alain Gomis, con Dao, una ambiciosa saga familiar que se desarrolla entre Francia y Guinea-Bissau; y en la competición habrá un título de animación, la cinta japonesa A New Dawn, de Yoshitoshi Shinomiya.

Se trata del primer trabajo en solitario de este realizador, que participó en títulos como Your Name (2016) o La película Pokémon: Los secretos de la selva (2020). Aborda la historia de un grupo de jóvenes que se enfrentan a los problemas del cambio climático.

Por su parte, la mexicana Moscas, de una comedia sobre la crisis de la vivienda dirigida por Fernando Eimbcke, será el único filme hablado en español.

Además, dos sugerentes filmes alemanes podrían conquistar el plantígrado dorado. Por un lado, un clásico del cine de autor como Angela Schanelec, que tras la magistral Música (2023), que se hizo en el festival con el premio al mejor guion, regresa con My Wife Cries.

Por otro lado, Ilker Çatak, que logró la nominación al Oscar Internacional con Sala de profesores (2023), estrena el drama familiar Yellow Letters.

La figura del legendario pianista de jazz Bill Evans centra la película Everybody Digs Bill Evans, de Grant Gee, en la que el músico está interpretado por Anders Danielsen Lee y que cuenta en su reparto con Laurie Metcalf y Bill Pullman.

Y en Nightborn, de la directora finlandesa Hanna Bergholm, se podrá ver a Rupert Grint, el recordado Ron Weasley de la saga Harry Potter, como un hombre que se muda con su pareja a la casa de su infancia en un bosque finlandés.

En Berlinale Special destaca también Haysel 85, un filme sobre la tragedia del estadio de Heysel, en el que murieron por una avalancha 39 aficionados durante la final de la Copa de Europa que enfrentaba a Juventus y Liverpool. O Isabelle Huppert interpretando una versión del Conde Drácula en The Blood Countess, de Ulrike Ottinger.

'Haysel 85'

También habrá que prestar atención al surtido de series, con el nuevo proyecto de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez tras Segundo premio (2024), Ravalear. Esta producción de HBO tiene como escenario un popular restaurante en el corazón del Raval de Barcelona y, como telón de fondo, temas como la especulación inmobiliaria, la inmigración y los relevos generacionales.

También destacan las adaptaciones para televisión de dos célebres novelas. Por un lado, La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que llegará a Prime Video, y, por otro lado, El señor de las moscas, de William Golding, a cargo de la BBC.